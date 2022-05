Un miembro de las fuerzas ucranianas patrulla las calles en la plaza Maidan en Kiev. | Fuente: AFP

Aunque han asumido un papel clave desde el inicio de la guerra, las mujeres de Ucrania se están viendo en la práctica excluidas de la toma de decisiones durante el conflicto con Rusia, según un estudio publicado este martes por Naciones Unidas.

El informe, elaborado por ONU Mujeres y la organización no gubernamental CARE, señala que esa situación puede conducir a que no se tengan adecuadamente en cuenta las necesidades y prioridades de las mujeres en un contexto en el que las medidas se tienen que tomar de forma muy rápida.

"En el nivel formal de toma de decisiones, la centralización del poder y el creciente papel del Ejército ha hecho más difícil que las mujeres tengan influencia", señala el documento, que analiza el impacto de la invasión de Rusia desde una perspectiva de género.

Voces de mujeres sin tomarse en cuenta

En ese sentido, destaca que las cuestiones de desarrollo social e igualdad de género tienden a dejarse de lado y que las voces de las mujeres no se están teniendo en cuenta a la hora de planear la respuesta humanitaria a la guerra.

Ello a pesar de que las mujeres están teniendo un papel fundamental en ese ámbito, dado que muchos hombres han sido reclutados o se han sumado a las fuerzas armadas.

"Cuando se trata de las necesidades humanitarias de las personas desplazadas, los locales y los hogares, las mujeres hacen la mayor parte del trabajo: conducen, proveen a hospitales y habitantes con medicamentos y comida, cuidan de los familiares con discapacidades y niños", relató una de las mujeres encuestadas en el estudio.

ONU Mujeres y CARE destacan además que, como en muchos otros conflictos, la guerra está teniendo un impacto desproporcionado en las mujeres y, en especial, en grupos tradicionalmente discriminados como las madres solteras, las personas LGBT, la comunidad romaní o las personas con discapacidades.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La doctora Úrsula Pérez Verástegui, médico infectóloga de la clínica Javier Prado, explicó que el Coxsackie se produce por un virus y que no es una enfermedad grave, pero no hay tratamiento antiviral. Dijo que este virus se contagia fácilmente y es por contacto. Normalmente se da en niños, pero también pueden contagiarse los adultos. La especialista agregó que no se complica, pero condiciona a la deshidratación de los niños y puede condicionar a una hospitalización. Recomendó que ante la aparición de esta enfermedad se requiere un aislamiento de unos diez días.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.