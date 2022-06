Esta fotografía tomada y publicada por el servicio de prensa presidencial de Ucrania el 5 de junio de 2022 muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (derecha) visitando las posiciones de primera línea del ejército ucraniano durante un viaje de trabajo a la región de Zaporizhzhia. | Fuente: AFP

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski visitó el domingo a sus tropas en la línea del frente en el Donbás (este), la zona con combates más intensos y objetivo prioritario de la invasión rusa.



Volodimir Zelenski visitó puestos de mando y posiciones en el frente en Lysychansk, ciudad separada por el río Donets de Severodonetsk, donde los ucranianos están repeliendo el avance de los rusos, que estaban a punto de tomar la localidad.

También acudió a Bajmut, unos 50 km al suroeste, y conversó con algunos soldados, señaló el servicio de la presidencia.

"Quiero agradecerles el gran trabajo, su servicio, el protegernos a todos, a nuestro Estado. Estoy agradecido a todos", les dijo. "¡Cuídense!", añadió.

En su visita, Volodimir Zelenski "se familiarizó con la situación operativa en el frente de defensa", indicó la presidencia.

Esta fotografía tomada y publicada por el servicio de prensa presidencial de Ucrania el 5 de junio de 2022 muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (centro) visitando las posiciones de primera línea del ejército ucraniano durante un viaje de trabajo a la región de Zaporizhzhia. | Fuente: AFP

"Estoy orgulloso de todos a quienes he conocido, con quienes he encajado las manos, con quienes me he comunicado, a quienes he respaldado", dijo Volodimir Zelenski durante su habitual discurso vespertino después de su viaje.

El presidente también se desplazó a Zaporiyia, en el sur, donde conoció a varios vecinos de Mariúpol que consiguieron abandonar la ciudad portuaria destruida por meses de bombardeos rusos.



"Cada familia tiene su historia. La mayoría estaban sin hombres", dijo.

"Un marido fue a la guerra, otro estaba cautivo, otro desgraciadamente murió. Una tragedia. Sin hogar, sin su persona querida. Pero tienen que vivir por los niños. Verdaderos héroes", alabó Volodimir Zelenski , que ya visitó el frente a finales de mayo.

(Con información de AFP)

