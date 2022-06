Al menos 256 instalaciones sanitarias y una de cada seis 'escuelas seguras' apoyadas por UNICEF están afectadas por la guerra | Fuente: AFP

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informó que alrededor de 5,2 millones de niños ucranianos necesitan ayuda humanitaria a causa del impacto de la guerra en el país, desencadenada hace cien días. La institución también ha resaltado que casi dos de cada tres niños del país se han visto desplazados por los combates.

La institución ha indicado que tres millones de niños y más de 2,2 millones de menores en países de acogida a refugiados necesitan ayuda por el conflicto, que ha provocado además que dos infantes mueran y tres resulten heridos al día, principalmente a causa de ataques con armas explosivas contra zonas pobladas.

Asimismo, al menos 256 instalaciones sanitarias y una de cada seis 'escuelas seguras' apoyadas por UNICEF en el este de Ucrania, al igual que cientos de centros educativos en el resto del territorio ha sufrido daños a causa de la guerra, que ha provocado que las condiciones para los niños en el este y el sur sean "cada vez más desesperadas".

"El 1 de junio es el Día Internacional para la Protección de los Niños en Ucrania y en toda la región", ha dicho la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. "En lugar de celebrar la ocasión, nos acercamos solemnemente al centésimo día de una guerra que ha destrozado la vida de millones de niños. Sin un alto el fuego urgente y una paz negociada, los niños seguirán sufriendo y las consecuencias de la guerra afectarán a los niños vulnerables de todo el mundo", ha agregado.

Por otro lado, también se informó que los niños lograron trasladarse a un lugar seguro en la zona occidental de Ucrania. "Quiero que tengan el futuro por el que están tan motivados. Sé que haré todo por conseguirlo", ha manifestado Viacheslav.



UNICEF ha hecho hincapié en que la guerra ha causado una "crisis aguda de protección infantil" | Fuente: AFP

Anastasia, de 24 años, tuvo que huir de la ciudad de Berdiansk junto a su pareja, Igor, de 34 años, y sus dos hijos de uno y tres años. "No decimos a nuestros hijos que hay una guerra. Nuestros hijos no lo saben. Les decimos que estamos en un viaje a las montañas o que vamos a visitar a familiares, pero durante todo el camino uno de ellos gritaba: 'No quiero, no quiero ir a las montañas'", ha relatado.

Anastasia y su pareja llegaron a la vivienda de un familiar en el este del país tras cinco días de viaje a través de zonas de conflicto. "Fue un alivio cuando llegamos, pero luego empezamos a hacer frente a problemas del hogar", ha resaltado.

Más problemas por el conflicto

UNICEF ha incidido en que la organización y sus socios han entregado suministros médicos y de salud a casi 2,1 millones de personas en zonas afectadas por la guerra, al tiempo que han dado apoyo psicosocial a más de 610.000 niños y cuidadores y han entregado materiales de aprendizaje a cerca de 290.000 niños. Además, casi 300.000 familias vulnerables se han inscrito en el programa humanitario conjunto de ayudas en efectivo de UNICEF y del Ministerio de Política Social de Ucrania.

El organismo ha hecho un llamamiento por valor de 624,2 millones de dólares estadounidenses (unos 579 millones de euros) para financiar su respuesta humanitaria dentro de Ucrania, y un llamamiento de otros 324,7 millones de dólares estadounidenses (unos 300 millones de euros) para su respuesta en los países de acogida de refugiados.

(Con información de Europa Press)