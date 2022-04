Una fotografía tomada desde Novodruzhesk muestra el humo que se eleva después de los bombardeos en Rubizhne, el 22 de abril de 2022, en medio de la invasión rusa de Ucrania. | Fuente: AFP

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este viernes que Rusia pretende deshabitar la zona del Donbás con constantes ataques al igual que hizo con la ciudad de Mariúpol, que calificó de "campo de concentración ruso en medio de las ruinas".



"En Donbás, los ocupantes están haciendo todo lo posible para destruir cualquier vida en esta área. Los constantes bombardeos brutales, los constantes ataques rusos a la infraestructura y las áreas residenciales muestran que Rusia quiere deshabitar esta área", dijo en un video Volodímir Zelenski.



Añadió que si los invasores rusos logran realizar sus planes, al menos en parte, "todavía tendrán suficiente artillería y aviones para destruir todo el Donbás. Así como destruyeron Mariúpol".



Esta ciudad del este del país, "que fue una de las más desarrolladas de la región, es simplemente un campo de concentración ruso en medio de las ruinas. Y el orden de los ocupantes en esa parte de Mariúpol que lamentablemente aún controlan difiere muy poco de lo que hicieron los nazis en el territorio ocupado de Europa del Este", denunció.

Agradecimientos a EE.UU.

Por otra parte, Volodímir Zelenski agradeció al presidente de EE.UU., Joe Biden, y al Congreso lo que consideró como "un análogo del famoso programa Lend-Lease, que será muy útil en la lucha contra Rusia (...) que ayudó mucho en la lucha contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial".



Se mostró seguro de que ahora ese programa ayudará a Ucrania y a todo el mundo libre "a vencer a los sucesores ideológicos de los nazis".

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La doctora Úrsula Pérez Verástegui, médico infectóloga de la clínica Javier Prado, explicó que el Coxsackie se produce por un virus y que no es una enfermedad grave, pero no hay tratamiento antiviral. Dijo que este virus se contagia fácilmente y es por contacto. Normalmente se da en niños, pero también pueden contagiarse los adultos. La especialista agregó que no se complica, pero condiciona a la deshidratación de los niños y puede condicionar a una hospitalización. Recomendó que ante la aparición de esta enfermedad se requiere un aislamiento de unos diez días.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.