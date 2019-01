El escritor y youtuber se refirió también a la renuncia de Pedro Chávarry. | Fuente: Composición | Revista Semana

"Suena extraño, lo reconozco, pero ese era mi primer propósito del 2019: hacerme ciudadano peruano", confesó el escitor colombiano Daniel Samper en su columna publicada este domingo en la revista Semana.

A pesar de que él confiesa que su meta no se concretó, sí demuestra admiración por los recientes hechos en el ámbito político. Uno de ellos, la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"¡Allá Keiko Fujimori está presa! ¡Fujimori!", resalta. También expresó sorpresa por la renuncia del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y cómo la ciudadanía marchó exigiendo su salida del Ministerio Público. Ello luego de que dieras marchas y contramarchas sobre los fiscales encargados del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez.

"Allá el fiscal general tuvo que renunciar. Terminó quemado el 31 como muñeco de año viejo", comentó. Además, el también escritor y youtuber, dijo que prefiere ser compatriota de la Tigresa del Oriente y de Wendy Sulca que de los personajes acusados de corrupción en su país.

"Prefiero ser paisano de La Tigresa del Oriente antes que de la Gata del Norte, Enilce López", escribió. Esta última es una exempresaria colombiana que ganó notoriedad en el ámbito político después de que se revelara que aportó dinero para la campaña que llevó a la presidencia a Álvaro Uribe. Desde 2006 se encuentra detenida por orden de la Fiscalía, acusada de lavado de activos y homicidio.

"Irse al Perú. cambiar a Claudia Gurisatti por la señorita Laura; admirar obligatoriamente ya no a Petro, sino a Ollanta Humala (....) Pero a cambio me esperaba un país digno en el que el Uribe de ellos en lugar de poner presidentes, atiende a la justicia; y en el cual las medidas para reactivar el empleo no pasan por el suicidio de imponer más impuestos (...) Irse al Perú: formar parte de un país en que, a diferencia de lo que sucedió en Colombia, el pueblo aprobó una consulta anticorrupción de manera contundente", agrega.

Samper promovió además el hashtag #EsMejorSerPeruano el cual ya es trending topic en Twitter.