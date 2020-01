Diputados de la oposición burlaron el cerco militar, | Fuente: Twitter

El líder opositor venezolano Juan Guaidó y varias decenas de diputados que le respaldan como presidente del Parlamento ingresaron este martes por la fuerza al Palacio Legislativo, luego de ser retenidos por casi una hora por un cordón de la Policía militarizada.



EFE constató que una veintena de Policías militares bloqueó el acceso a Guaidó y a más de 100 diputados, según las cuentas de los mismos opositores, a los que mantuvo a las puertas del Parlamento hasta que, por la fuerza, lograron abrirse paso.

En twitter se difundieron varios videos del momento en que los diputados de la oposición liderados por Guaidó ingresan al Parlamento. En las imágenes se observa como los parlamentarios empujan una de las puertas de ingreso que eran bloqueadas por la Policía.

Minutos antes, en el hemiciclo se desarrolló una sesión liderada por el diputado Luis Parra -que el domingo durante una controvertida sesión aseguró que había sido electo como presidente del Parlamento con el apoyo del chavismo-, en la que se debatió la escasez de combustibles que aqueja al país pese a sus ricos depósitos de petróleo, los mayores del planeta.



Este es el momento en que los asambleístas, liderados por @jguaido, logran ingresar al hemiciclo #Venezuela pic.twitter.com/8gbXFj8Kdi — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) January 7, 2020

Guaidó dijo a periodistas que esa sesión encabezada por Parra no tenía validez, puesto que se llevó a cabo sin el quorum reglamentario de 84 diputados. Los opositores finalmente se instalaron en el pleno, no sin una nueva refriega con la Policía militarizada, y dieron comienzo a otra sesión ordinaria, en la que no están presentes Parra o algún miembro de su directiva, ni la bancada chavista.



Después de esto, hubo corte eléctrico en el Palacio Legislativo, lo que no impidió que la sesión continuara a media luz y con las bocinas y los micrófonos apagados.



El domingo pasado, las fuerzas del orden impidieron la entrada de Guaidó a la sede del Parlamento y, sin embargo, horas más tarde fue reelegido en las instalaciones de un periódico como presidente de la Cámara con 100 de los 167 votos en juego. Guaidó es, además, respaldado por casi 60 países como presidente encargado de Venezuela, un cargo que dijo asumía hace casi un año, al no reconocer el mandato del chavista Nicolás Maduro, que gobierna desde 2013.

(Con información de EFE)