Juan Guaidó, responsabilizó este jueves al régimen de Nicolás Maduro del asesinato del dirigente político Edmundo Rada. | Fuente: AFP

El líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, responsabilizó este jueves al régimen de Nicolás Maduro del asesinato del dirigente político Edmundo Rada, cuyo cuerpo fue encontrado hoy en una carretera de Caracas. "Esto es un asesinato de la dictadura, debemos decir que esto es un asesinato del régimen, que hay claros indicios de que la causa es política, el régimen ha creado cuerpos de exterminio", dijo Guaidó en una rueda de prensa.



Edmundo "Pipo" Rada militaba en el partido Voluntad Popular, el mismo de Guaidó y de Leopoldo López, y hacía vida política en Petare, el barrio popular más grande de Caracas. Refirió que Rada desapareció el miércoles "desde temprano en la mañana" y pese a los intentos "no se le pudo ubicar", por lo que este jueves iniciaron el proceso para "denunciar su desaparición" hasta que recibieron la información de la aparición del cuerpo.



"Hoy apareció con el cuerpo calcinado, con dos tiros de gracia en la nuca, con una bolsa puesta en la cara para que pudieran reconocerlo, suponemos", relató. "Ahora aparentemente hay un grupo de exterminio por móviles políticos también en Venezuela, no olvidemos que hace unos días también apareció calcinado el ex gobernador (Johnny) Yánez Rángel", aseveró Guaidó.



Juan Guaidó se refirió al caso ocurrido hace unas semanas cuando el exgobernador de Cojedes (centro) y ex militante del chavismo, Jhonny Yáñez Rangel, fue encontrado asesinado y calcinado en un vehículo en una vía a las afueras de Caracas, por este hecho han apresado a cuatro personas.



Para el líder opositor hay similitudes en ambos casos y demuestra la existencia de "un grupo de exterminio" para ajusticiar a dirigentes políticos "muy al estilo por cierto de la guerrilla, del narcoterrorismo que este régimen ampara". Lo ocurrido con Rada, consideró Guaidó, es una demostración del "riesgo" de hacer política en Venezuela y abogó por una investigación independiente e internacional para determinar los responsables de la muerte.



Guaidó recordó que en el informe de la alta comisionada de DDHH, Michelle Bachelet, se reportó la existencia grupo para "exterminar en sectores populares" y que Human Right Watch dio cuenta de 18.000 asesinatos extrajudiciales. Por este motivo, consideró que la Administración de Maduro "recibe una silla manchada de sangre varias veces, producto de la violación sistemática de los derechos humanos" al referirse al asiento en el Consejo de DD.HH. de la ONU que obtuvo Venezuela este jueves al imponerse a Costa Rica.

(Con información de EFE)