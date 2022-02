Vladimir Putin, presidente de Rusia. | Fuente: AFP

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunciará hoy su decisión sobre el reconocimiento de las independencias de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk de Lugansk, en el este de Ucrania.



"He escuchado vuestras opiniones. La decisión será adoptada hoy", dijo el jefe del Kremlin al término de una reunión ampliada del Consejo de Seguridad de Rusia transmitida por televisión, algo sin precedente en la práctica política del país.



Prácticamente todos los miembros del Consejo de Seguridad se pronunciaron a favor del reconocimiento de independencia a las entidades prorrusas.



"Con ello (con el reconocimiento) enviamos una poderosa señal al mundo ruso. No podemos ver con indiferencia cómo durante 8 años maltratan a nuestros compatriotas, a nuestros ciudadanos. Por eso no veo otra vía", dijo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.



El secretario del Consejo de Seguridad, Nikolái Patrushev, se pronunció a favor de que Putin se reúna el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y le manifieste que si en dos o tres días es capaz de poner fin al derramamiento de sangre en el Donbás entonces habrá diálogo.



"¿Dar dos tres días a Occidente para que recapacite? Esto, claro, es cuestión de gustos, pero desde luego no cambiará su postura. Esto lo entienden todos", polemizó con Patrushev el jefe de la diplomacia rusa.



El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, también fue tajante: "Considero que no nos han dejado opción, por lo que digo de manera unívoca: sí, hay que reconocerlas", dijo.



En su opinión, Ucrania no busca el cumplimiento de los acuerdos de Minsk para el arreglo del conflicto en el Donbás, sino que se prepara para una solución militar.

EFE







Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué significa estar "completamente" vacunado?