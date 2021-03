El presidente de Rusia, Vladimir Putin en un acto público este jueves en el Kremlin. | Fuente: EFE

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió este jueves de que internet puede destruir la sociedad desde dentro sino no se rige por la leyes de la moral.



"Internet ya ha penetrado en todas las esferas de nuestra vida y en definitiva debe supeditarse no simplemente a las leyes, a las normas jurídicas formales, sino también a las leyes morales de la sociedad en la que vivimos. De lo contrario esta sociedad se destruirá desde dentro", afirmó el jefe del Kremlin.



Putin hizo esta afirmación en una reunión con miembros de la organización de voluntariado My Vmeste (Estamos Juntos), transmitida por el canal de televisión estatal Rossía-24.



Incitación al suicidio



"Lamentablemente encontramos no solo llamamientos a salir a la calle a actividades no autorizadas (...). En internet encontramos pornografía y prostitución infantil, con tráfico de drogas, que apuntan al público infantil y a los adolescentes", dijo.



El mandatario ruso denunció que "los sacan a la calle para hacer gamberradas y pelear con la policía y luego se esconden detrás de los niños".



Añadió que en internet los menores pueden ser empleados como instrumentos para obtener lucro, "incluso, por extraño que parezca, cuando incitan al suicidio a niños y adolescentes".



Putin recalcó que cuando la policía detiene a los incitadores al suicidio, a los que llamó "monstruos", estos "se hacen literalmente en los pantalones" y que "no da pena" aplastarlos como a un bicho". (EFE)

