Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. | Fuente: AFP

Las fuerzas rusas ocupan actualmente "alrededor del 20%" del territorio ucraniano, es decir, unos 125.000 km2 que incluyen la anexada península de Crimea y el territorio controlado por los separatistas prorrusos desde 2014, dijo este jueves el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

"Estamos luchando contra prácticamente el Ejército ruso al completo para defendernos. La totalidad de las fuerzas armadas rusas están participando en los combates", afirmó, en un mensaje virtual lanzado al Parlamento de Luxemburgo, reproducido por el portal Ukrinform.



El mandatario detalló que antes del inicio de la guerra, el 24 de febrero, las fuerzas rusas controlaban unos 43.000 km2 en Ucrania, dijo Zelenski.

Según Zelenski, las tropas rusas han entrado en 3.620 localidades o aldeas del país, de las cuales 1.017 han logrado ser "liberadas" por el ejército ucraniano.



El líder ucraniano recordó, asimismo, que su país está luchando por defender su integridad territorial desde hace ocho años, en alusión a la anexión de la península de Crimea de 2014.

Reitera pedido de ayuda internacional a Ucrania

Zelenski reiteró asimismo su petición de ayuda internacional a la defensa de Ucrania y recordó que, sin suministros de armas pesadas, su país no está capacitado para hacer frente al empuje "de los invasores".



La ofensiva rusa se ha intensificado en todo el Donbás, en el este de Ucrania, en buena parte ya bajo control del ejército enemigo. Los ataques rusos están provocando ahí unos cien muertos cada día, aseguró Zelenski.



Especialmente duros son los combates en todo el este de Lugansk, según el gobernador de la región Serhy Haidai, con la ciudad de Severodonetsk como aparente objetivo principal y donde tratan de romper las líneas de resistencia ucranianas en varios puntos.



"Sin embargo no han tenido éxito en la noche anterior. Controlan parte de la ciudad pero no toda", afirmó Haidai en declaraciones a medios ucranianos.



El gobernador aseguró que en las partes de Lugansk que los rusos tuvieron ocupadas hace ocho años "no invirtieron un solo céntimo y tampoco lo harán ahora" en las zonas que conquisten por lo que no les importa destruirlo todo.



En Lysychansk causaron daños en el hospital de la ciudad. "No quieren escuelas, hospitales, fábricas ni puestos de trabajo aquí. Lamentablemente no todo el mundo lo ha entendido", dijo Haidai. (Con información de EFE y AFP)