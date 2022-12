Una foto proporcionada por el Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania muestra al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (R), asistiendo a una reunión con militares ucranianos durante su visita a Bakhmut, región de Donetsk, este de Ucrania, 20 Diciembre de 2022, en medio de la invasión de Rusia. | Fuente: EFE

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recabará este miércoles un mayor apoyo de Estados Unidos en el marco de una visita a Washington, mientras Rusia rechaza poner plazos a su campaña militar en Ucrania.



El viaje de Volodímir Zelenski a Washington de hoy ha sido preparado bajo un "estricto secreto" y con mucha preocupación para garantizar la seguridad del mandatario europeo, informó el diario The New York Times.



El diario cita como fuentes a altos funcionarios de la administración estadounidense que hablaron bajo condición de anonimato sobre las "preocupación" en Washington para organizar esta visita, la primera de Volodímir Zelenski al extranjero desde que se inició la invasión rusa a Ucrania el pasado 24 de febrero.



La Casa Blanca anunció de madrugada la visita, que después confirmaría el propio mandatario ucraniano, y que incluirá una intervención ante una sesión conjunta de las dos Cámaras del Congreso de los Estados Unidos.



"El presidente Biden espera dar la bienvenida hoy, 21 de diciembre, al presidente Volodímir Zelenski en la Casa Blanca", explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.



El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participa en una ceremonia de entrega de premios a los militares ucranianos que han estado frenando una feroz campaña militar rusa de meses de duración por la ciudad. como parte de la visita de Zelensky a la ciudad oriental de Bakhmut, ahora el epicentro de los combates en los casi 10 meses de invasión rusa de Ucrania. | Fuente: AFP

La portavoz también confirmó que durante esta visita Biden anunciará un nuevo paquete de ayuda a Ucrania para que pueda "defenderse de la agresión rusa".

Rusia no ve cambios

Sin embargo, Rusia no espera cambios positivos en la postura de Ucrania tras la visita de su presidente a Washington, declaró hoy el Kremlin.



"No", respondió de forma escueta el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la pregunta sobre si Moscú esperaba que la visita de Volodímir Zelenski a EE.UU. influyera positivamente en su postura sobre las posibles negociaciones con Rusia.



A otra pregunta, sobre si el viaje del líder ucraniano podía provocar una mayor escalada del conflicto, Peskov dijo que "continúan los suministros de armas" a Ucrania y eso "lleva al agravamiento del conflicto" y "no augura nada bueno para Kiev".

Campaña militar sin plazos

La presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko, negó este miércoles poner plazos a la "operación especial militar" rusa en Ucrania, que cumple hoy 301 días.



"Las metas y los objetivos de la operación militar especial fueron fijados. Acabará cuando estos sean alcanzados", dijo Matviyenko, en una rueda de prensa transmitida en directo por la televisión.



Según ella, "es incorrecto hablar de fechas concretas, porque inicialmente, cuando se tomaba la decisión de iniciar una operación militar especial, esta no se ajustaba a ninguna fecha y ningún plazo".



La jefa del Senado ruso aseguró que la campaña militar rusa "era la única forma posible para proteger la seguridad" de Rusia.

Putin no dará su discurso anual

El presidente ruso, Vladímir Putin, no pronunciará este año su discurso sobre el estado de la nación, a lo que está obligado por la Constitución, anunció hoy el Kremlin.



“Antes del Año Nuevo, el presidente, por supuesto, no pronunciará el discurso. Ahora, por cuestión de tiempo, su agenda está muy apretada”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.



Putin, al que la prensa independiente acusa de querer evitar preguntas incómodas sobre los reveses en el campo de batalla en Ucrania, no había cancelado dicha alocución ni siquiera durante la pandemia del coronavirus en 2020 y 2021.

La OIEA y Zaporiyia

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, viajará mañana a Moscú para dialogar sobre una zona de seguridad alrededor de la central nuclear de Zaporiyia, ubicada en el sur de Ucrania y controlada por tropas rusas, informaron hoy fuentes oficiales rusas.

"Las consultas con Rafael Grossi tendrán lugar mañana en Moscú y estarán dedicadas a la iniciativa del director general sobre la creación de una zona de seguridad nuclear y física alrededor de la central de Zaporiyia", dijo el embajador ruso ante los organismos internacionales en Viena, Mijaíl Uliánov, durante una rueda de prensa en Moscú.



Según el diplomático ruso, se trata de un proceso que no avanza rápidamente, pero las reuniones de mañana permitirán "aclarar algunos puntos".

(Con información de EFE)

