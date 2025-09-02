Últimas Noticias
Xi Jinping inaugura junto a Vladímir Putin y Kim Jong-un el desfile militar por el fin de la Segunda Guerra Mundial

Xi Jinping inaugura junto a Vladímir Putin y Kim Jong-un el desfile militar por el fin de la Segunda Guerra Mundial
Xi Jinping inaugura junto a Vladímir Putin y Kim Jong-un el desfile militar por el fin de la Segunda Guerra Mundial | Fuente: EFE | Fotógrafo: ANDRES MARTINEZ CASARES
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el norcoreano, Kim Jong-un, fueron los invitados de honor al desfile militar que Pekín celebra por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico en el que, además, China muestra su poderío militar.

El presidente chino, Xi Jinping, inauguró el desfile militar que Pekín celebra por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, ante la atenta mirada del presidente ruso, Vladímir Putin, y del norcoreano, Kim Jong-un, invitados de honor a este evento en el que China muestra su poderío militar.

El desfile llega después de la cumbre de la Organización Mundial de Shanghái (OCS), en el que Pekín lanzó un mensaje que cuestionó la hegemonía occidental y defendió la multipolaridad en medio de las incertidumbres desatadas tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Xi recibió los aplausos de las tribunas instaladas en Tiananmen para celebrar esta efeméride y se espera que pase revista a las tropas del Ejército Popular de Liberación (EPL), que en los últimos años ha sido testigo de varios escándalos de corrupción en sus filas y la purga de dos ministros de Defensa. EFE

Tags
Vladimir Putin Vladímir Putin Kim Jong-un

