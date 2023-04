Sudán: el ejército anuncia aprobación inicial de propuesta de extensión tregua

Una mujer sudanesa lleva sus pertenencias en una calle de Jartum, Sudán, el 19 de abril de 2023. Desde el 15 de abril estalló una lucha de poder entre el ejército sudanés dirigido por el jefe general del ejército Abdel Fattah al-Burhan y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) liderado por el general Mohamed Hamdan Dagalo, que resultó en al menos 200 muertes según la asociación de médicos en Sudán. | Fuente: EFE / Referencial | Fotógrafo: Stringer

El líder del Ejército de Sudán, general Abdelfatah al Burhan, anunció hoy su "aprobación inicial" a una propuesta presentada por la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) para extender la tregua vigente otras 72 horas y enviar a Yuba a un representante militar para negociar esta iniciativa con los paramilitares.

La propuesta

Esta propuesta fue presentada tras una reunión de la IGAD, en la que se encomendó a los presidentes de Sudán del Sur, Salva Kiir; de Kenia, William Ruto; y de Yibuti, Ismail Omer Guelleh, "trabajar en propuestas para solucionar la crisis actual", de acuerdo con la nota.



Ante la propuesta de extender la tregua 72 horas y negociar los detalles con los paramilitares, Al Burhan "agradeció a los representantes de la organización el esfuerzo e interés en la actual crisis", según el comunicado, que no aportó más detalles.



Hasta el momento, las Fuerzas de Apoyo Rápido no se han pronunciado acerca de esta iniciativa, que podría suponer un punto de inflexión en el conflicto al tratarse de la primera vez que se citarían un responsable del Ejército y de los paramilitares desde que se iniciaron los choques el pasado 15 de abril.



La propuesta se ha presentado a falta de un día para que expire la tregua de 72 horas mediada por Estados Unidos, que entró en vigor la medianoche del lunes y que no ha sido completamente respetada, al igual que ha sucedido con otros cinco armisticios anteriores.

Compromiso para resolver el conflicto

La IGAD, al igual que la Unión Africana y la ONU, ha mostrado desde que empezaron los choques un total compromiso para resolver el conflicto en Sudán, que podría afectar a los países africanos más próximos.



De hecho, el bloque decidió el pasado 17 de abril enviar "lo antes posible" a los presidentes de Sudán del Sur, Kenia y Yibuti a Sudán para "reconciliar a los grupos beligerantes", al considerar que "la estabilidad en Sudán es clave para la estabilidad social y económica de la región".



Hasta el momento, 512 personas han muerto y más de 4 000 han resultado heridas por los enfrentamientos, que han dilapidado el sistema sanitario sudanés y han forzado al desplazamiento de miles de personas.

(Con información de EFE)