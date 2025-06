"Es un hecho político": abogado de Cristina Fernández dice que condena "pone en jaque la democracia en Argentina"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Corte Suprema de Argentina rechazó el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), por lo que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales, en el caso conocido como 'causa Vialidad'.



"Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (...) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional", dice el fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, adoptado por unanimidad.

"Pone en jaque la democracia en la Argentina"

En diálogo con RPP, el abogado de Cristina Fernández, Gregorio Dalbon, sostuvo que "es una decisión que realmente pone en jaque la democracia en Argentina", en donde la sentencia "lleva a una connotación de pérdida del Estado de Derecho, violación al principio del juez natural".

"Realmente lo que han hecho con Cristina Fernández de Kirchner es proscribirla políticamente, no es un hecho jurídico, más que nada es un hecho político. Lo que están haciendo es tratando de que no compita en la cuestionabilidad electoral y están atravesando por un lawfare, como se le ha llamado en toda Latinoamérica. Ustedes también lo han padecido en su momento. Hoy le toca a Cristina, como le ha tocado a Lula da Silva. Cristina no ha tenido la posibilidad de tener todos los recursos y todas las cuestiones que han sido señaladas desde el inicio de la instrucción y desde el juicio oral", declaró en RPP.

"De hecho, hoy en vez de resolverlos, terminó la causa con un artículo que se llama el 280, que no va al fondo de la cuestión, es decir, no se interesa por el tema y directamente erradica la situación y deja firme la sentencia sin participar de lo que es la causa, sin hacer un control de constitucionalidad o de arbitrariedad. Y realmente eso es contrario a las normas del derecho internacional, de los derechos humanos, ha violado realmente la justicia argentina en materia judicial los derechos humanos de Cristina Fernández de Kirchner", agregó.

En ese sentido, señaló que han viajarán a Washington para hacer la presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "ya que nos quedan solo los foros internacionales y los organismos de derechos humanos porque en la Argentina no hay justicia".

Defensa de Cristina buscará la vía internacional

Por otro lado, Gregorio Dalbón, sostuvo en RPP que la decisión de la corte viola principios fundamentales del derecho internacional y los derechos humanos, afirmando que "en Argentina no hay justicia" y comparando la situación con la vivida por el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

"La verdad que estamos ante un estado de sitio policial donde se reprime a la gente que no piensa como el gobierno. Se está convirtiendo la democracia en un totalitarismo absoluto. Y lo que pasó con Cristina es prácticamente algo que ya estaba señalado. Ella ya se daba por condenada, por detenida, porque no confiaba en las prerrogativas de ser juzgada por un juez imparcial, natural, que realmente le permitan ejercer su debido derecho de defensa en juicio. No la han permitido, no la han dejado", aseguró en exclusiva para RPP.

En esa línea, declaró que desde mañana correrá el plazo de seis meses para la Comisión Interamericana de Derechos Huamnos, en donde recurrirán para ver "todas las injusticias y podamos revisar el fallo para que los jueces que determinaron la sentencia "terminen como (Sergio) Moro, el juez en Brasil, que finalmente quiso ser el ministro de Justicia de Bolsonaro y ahora está padeciendo una situación justa".

De acuerdo con Dalbón, Cristina Fernández también ha expresado en diversas ocasiones su desconfianza en el sistema judicial argentino, argumentando que no ha tenido acceso a un juicio justo y que la condena busca eliminar su influencia política en Argentina.

"Lo que puede ocurrir va a ser seguramente una situación de notificación personal a la doctora Fernández de Kirchner por parte del tribunal, y luego decidirán si ella va a permanecer en algún lugar previamente a la calificación del tribunal para que sea un domicilio particular, porque ella tiene, digamos, el derecho a estar en una prisión domiciliaria, es decir, en un domicilio que ella dé, o si va a pasar algún día en algún otro lugar hasta que el tribunal acepte esta prisión domiciliaria", concluyó.

Adelanta defensa

A través de su cuenta 'X', Dalbon sostuvo que no existe prueba directa ni indirecta, así como participación alguna en el caso que se le investiga ('Vialidad') ni "una descripción clara del hecho punible". El abogado mencionó que la sentencia emitida por los jueces "se basa en conjeturas, inferencias y un relato armado fuera del expediente".

"Cristina no fue juzgada: fue condenada por anticipado por un tribunal que actuó sin independencia ni imparcialidad, en obediencia a una matriz de persecución que excede lo judicial y que responde a un objetivo político: proscribirla", recalcó, luego de mencionar que no se respetó un artículo de derecho civil y política, así como otras defensas legales que el abogado consideró que se vulneró contra la exmandataria.

En ese sentido, declaró que "la lucha continúa y será global", ya que la defensa de Fernández puede solicitar al juez Jorge Gorini para que conceda a la exmandataria el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, tras haber cumplido 72 en febrero pasado.

Cabe mencionar que el fallo de la Corte debe ser remitido al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia dictada en 2022, lo que significa que sería detenida en las próximas horas o días.

Comunicado.



Como abogado de Cristina Fernández de Kirchner, denuncio ante al pueblo argentino y la comunidad internacional una de las decisiones judiciales más graves y vergonzosas desde el regreso de la democracia en 1983.

Hoy ha sido condenada una dirigente que no cometió… pic.twitter.com/WlakTowp6r — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) June 10, 2025