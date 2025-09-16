Últimas Noticias
Argentina: dólar blue hoy a cuánto cotiza este martes 16 de septiembre

Sepa en cuánto se cotiza el dólar blue este 16 de septiembre.
Redacción RPP

La cotización del dólar blue, hoy martes 16 de septiembre en el país de Argentina es de $1435 compra y $1455 la venta.

Cotización del dólar blue hoy martes 16 de septiembre en Argentina

El precio del dólar blue hoy, martes martes 16 de septiembre, en Argentina es de $1435 para la compra y $1455 para la venta, de acuerdo con los datos actualizados por la Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA). El día anterior, este tipo de cambio paralelo cerró en $1405 la compra, manteniéndose como una referencia importante del mercado informal.

¿Cuál es el valor del dólar oficial hoy?

El dólar oficial se encuentra en $1425 para la compra y $1475 para la venta, según la cotización del Banco Nación. Este tipo de cambio, conocido también como dólar minorista, se utiliza como valor de referencia oficial en operaciones legales y en la liquidación de exportaciones, exceptuando los casos bajo regímenes especiales del Estado.

¿Desde qué hora se conoce la cotización del dólar?

El Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial desde las 10:00 AM. En tanto, el dólar blue comienza a tener precios de referencia entre las 11:00 y 11:30 AM, cuando inicia su actividad el mercado informal.

¿A qué hora se define el cierre del dólar oficial?

El dólar oficial finaliza su cotización diaria a las 15:00 horas, en coincidencia con el horario de cierre bancario. Por otro lado, el dólar blue no tiene un cierre oficial, ya que su cotización depende del mercado paralelo.

