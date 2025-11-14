Argentina: dólar blue hoy a cuánto cotiza este viernes 14 de noviembre

Dólar blue hoy viernes 14 de noviembre: cotización actual y evolución

Este viernes 14 de noviembre, el dólar blue cotiza a $1415 para la compra y $1435 para la venta, de acuerdo a los datos proporcionados por BYMA. Su cotización cierra la semana con atención especial del mercado informal.

¿Cuál es el precio del dólar oficial este viernes 14 de noviembre?

El dólar oficial del viernes 14 de noviembre cotiza a $1380 en compra y $1430 en venta, según el Banco Nación. Este tipo de cambio es utilizado como referencia oficial para operaciones legales y liquidaciones de exportaciones en Argentina.

¿Qué valor tiene el dólar tarjeta y en qué se usa?

Para este viernes 14 de noviembre, el dólar tarjeta se sitúa en $1794 la compra y $1859 la venta. Es el valor aplicado a los consumos con tarjetas en moneda extranjera, y su cálculo incluye un 30% sobre la cotización oficial minorista.

¿Desde qué hora se publica la cotización del dólar?

El Banco Central de Argentina (BCRA) informa la cotización oficial a partir de las 10:00 AM. En tanto, el dólar blue, al formar parte del mercado paralelo, empieza a mostrar movimientos alrededor de las 11:00 AM.

¿A qué hora cierra el dólar en Argentina?

El cierre oficial del dólar regulado se produce a las 15:00 horas, coincidiendo con el final del horario bancario. El dólar blue, al no tener regulación, puede extender su cotización hasta entrada la tarde.