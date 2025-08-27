Atacan con piedras caravana de Javier Milei y lo obligan a evacuar acto electoral en Buenos Aires

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Argentina, Javier Milei, fue evacuado de emergencia este miércoles durante un acto electoral en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, tras ser atacado con piedras y botellas de plástico, un acto que el oficialismo ha atribuido a los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner.

El incidente ocurrió mientras encabezaba una caravana de La Libertad Avanza, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el diputado José Luis Espert y el candidato Sebastián Pareja.

Según reportes, un grupo de manifestantes, presuntamente vinculados al kirchnerismo, arrojó objetos contra la camioneta blanca descubierta en la que viajaba el mandatario.

“Habíamos recorrido varias cuadras en paz, con alegría, con mucha euforia y en algún momento cayeron piedras muy cerca del presidente”, relató Espert en diálogo con el medio argentino TN.

La situación escaló rápidamente, obligando a la comitiva a abandonar el vehículo. Milei y su equipo fueron trasladados a un auto negro cerrado, mientras que Espert salió del lugar en una motocicleta.

Personal policial protegió al presidente con escudos antes de su evacuación en un vehículo blindado, según informó la agencia de noticias EFE.

Así atacaron los kukas al Presidente Javier Milei. Hagan lo que hagan, no va a servir. Están desesperados, el 7 de septiembre hay que ganar. pic.twitter.com/MMeshiX2H2 — Titán (@Titanfdc) August 27, 2025

Sin heridos, pero con críticas al kirchnerismo

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que no se registraron heridos durante el ataque. En un mensaje publicado en X, señaló al kirchnerismo como responsable.

“Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado”, posteó.

“Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más”, agregó Adorni.

Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación.



No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más… — Manuel Adorni (@madorni) August 27, 2025

El presidente Milei también se pronunció en su cuenta de X y acusó a "kukas (forma despectiva para referirse a los kirchneristas) tirapiedras carentes de ideas". El mandatario acompañó su publicación con una foto en la residencia presidencial de Olivos junto a su hermana y Espert.

En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia.

El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.

VLLC! pic.twitter.com/F54Q86cK10 — Javier Milei (@JMilei) August 27, 2025

Por su parte, José Luis Espert denunció la violencia y destacó que no es la primera vez que enfrentan incidentes en zonas asociadas al kirchnerismo.

“A una de las chicas que hace fotografía le pegaron un piedrazo cerca de la cintura [...] (esta) es la segunda vez que nos pasa en territorio kirchnerista. El otro día nos pasó en Junín. La violencia del kirchnerismo en plena campaña es una cosa realmente llamativa”, dijo.

Tras la salida de Milei, el conflicto continuó en el cruce de las calles Laprida e Hipólito Yrigoyen, donde militantes kirchneristas y libertarios se enfrentaron con insultos, según reportó el diario bonaerense Clarín.

La tensión entre ambos grupos se mantuvo incluso después de la intervención policial, que buscó controlar la situación.

El incidente ocurrió en el marco de la campaña para las elecciones legislativas, donde La Libertad Avanza busca consolidar su representación.

Durante la caravana, Milei se refirió por primera vez a las acusaciones relacionadas con los audios recientemente revelados por la prensa argentina y que involucran a su hermana, Karina Milei, y al ex titular de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en presuntas coimas en contratos con farmacéuticas.

“Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y probar que (Spagnulo) mintió”, dijo el presidente.