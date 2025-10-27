Batacazo electoral en Argentina: ¿por qué el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas es clave para su gobierno?

Javier Milei celebró este domingo un contundente triunfo en las elecciones legislativas 2025, donde La Libertad Avanza (LLA) obtuvo entre el 40,84% y el 41% de los votos a nivel nacional, superando ampliamente a la coalición peronista Fuerza Patria y consolidando una mayoría que fortalece su gobernabilidad.

El oficialismo se impuso en distritos clave como Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y, de manera sorpresiva, en la provincia de Buenos Aires por un margen estrecho de 0,7 puntos (41,5% contra 40,8% del peronismo, con el 93% escrutado).

Con estos resultados, LLA pasará de 37 a 93 bancas en Diputados y de 6 a 19 en el Senado, alcanzando el tercio necesario para sostener vetos presidenciales y avanzar en reformas estructurales.

Además, La Libertad Avanza consolida su posición con un bloque de 93 diputados propios y más de una veintena de aliados del partido Propuesta Republicana (PRO), sumando alrededor de 110 escaños en total con apoyos del partido Unión Cívica Radical (UCR).

Fuerza Patria, por su parte, renovó bancas pero redujo su representación, pasando de 98 a 96 en Diputados y de 30 a 22 en el Senado al 98% de votos escrutados. En tanto, el Frente de Izquierda mantuvo sus 3 escaños.

La participación electoral fue del 67%, la menor desde el regreso de la democracia en elecciones nacionales, según el jefe del gabinete ministerial Guillermo Francos.

En el distrito más poblado, LLA dio vuelta el resultado de septiembre –donde el peronismo había ganado por 13,5 puntos– y se impuso con 3 millones 437 941 votos contra 3 millones 380 694 de Fuerza Patria. La lista encabezada por el oficialista Diego Santilli obtendría 17 bancas, mientras la peronista liderada por Jorge Taiana sumaría 16. Las dos restantes irían al Frente de Izquierda con el 5%.

Milei calificó la jornada electoral de este domingo "como un día histórico para la Argentina" y celebró que una mayoría de electores argentinos hayan decidido "persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento".

Milei: "Tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina"

"Hoy pasamos el punto bisagra, comienza la construcción de la Argentina grande", dijo un eufórico Javier Milei desde el búnker en el Hotel Libertador de Buenos Aires al pronunciarse ante sus seguidores tras el triunfo.

Además, el presidente y lider de La Libertad Avanza señaló que "durante los próximos dos años" su gobierno podrá "avanzar el camino reformista" emprendido.

"A partir del 10 de diciembre tendremos sin lugar a dudas el Congreso más reformista de la historia argentina", dijo y convocó a gobernadores al diálogo para avanzar en reformas laborales, impositivas y jubilatorias.

"No solo vamos a defender las reformas ya hechas sino que además vamos a impulsar las reformas que aún faltan", agregó el presidente.

