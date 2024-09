Javier Milei asegura ser el "político más relevante del planeta Tierra" junto a Donald Trump

El mandatario argentino afirmó que es el "máximo defensor" de las ideas libertarias en el mundo y destacó también a Donald Trump.

El presidente argentino, Javier Milei, manifestó que él mismo es "el político más relevante del planeta" Tierra junto al expresidente estadounidense Donald Trump. Esto lo señaló como una respuesta contra los críticos a su gobierno.

"Les duele que hoy yo sea uno de los dos políticos más relevantes del planeta Tierra. Donald Trump y el otro soy yo ¿Qué visión puede tener una rata respecto de un gigante? Soy considerado el máximo defensor de las ideas de la libertad en el mundo", afirmó el mandatario en una entrevista con el diario 'La Nación'.

Javier Milei ha asegurado ante dicho medio que a sus críticos les incomoda su performance en el exterior y sus reuniones con importantes empresarios, que algunos quieren impedir que viaje fuera de la Argentina.

"He estado con los empresarios más importantes del mundo. Entiendo la agenda liliputiense de políticos argentinos intrascendentes, ratas invisibles que jamás van a poder aspirar a eso", afirmó el mandatario.

Milei ha destacado que, pese a algunas diferencias, su relación con el expresidente Mauricio Macri es "fabulosa" a nivel personal y ha defendido a Santiago Caputo como una de las figuras clave de su gobierno a pesar de no tener un cargo institucional como tal.

"Hay varias cuestiones respecto a Santiago Caputo. No creo que concentre demasiado poder. Yo soy amigo de Santiago. No sólo soy amigo. Lo considero parte del triángulo de hierro, que está constituido por mi hermana, por Santiago y por mí. No solo eso. Como si eso fuera poco, es una persona con una inteligencia superior a la media", ha resaltado.

Emitirán serie sobre Milei

Javier Milei anunció la semana pasada que estrenará una serie sobre su llegada a la Presidencia del país y que se transmitirá en la red social X (antes Twitter).

El jefe de Estado comunicó el estreno de su docuserie mediante un tráiler que muestra imágenes de algunos de sus actos de campaña y explosivas presentaciones en canales de televisión durante los últimos años.

Los episodios de la serie, que aún no tiene fecha de estreno y que será dirigida por el director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría, serán publicados en una cuenta de X llamada Milei-La Serie, que promociona la producción con el eslogan "De cero a presidente. El fenómeno que cautiva al mundo".

(Con información de Europa Press)