Milei retira del cargo a funcionario que pidió a Lionel Messi y a la selección pedir disculpas por cánticos racistas

El subsecretario de Deportes, Julio Garro, fue destituido de su puesto este miércoles por orden directa del Gobierno luego de que solicitara a Lionel Messi y a Claudio Tapia, presidente de la AFA, que se disculparan públicamente por el escándalo entre la Selección Argentina y Francia por los cantos racistas durante los festejos tras ganar la Copa América.

"La Oficina del Presidente informa que ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Por esta razón, Julio Garro deja de ser Subsecretario de Deportes de la Nación", se lee en un pronunciamiento publicado en la red social X.

Julio Garro dio una entrevista al medio 'Corta' donde enfatizó que Lionel Messi debía pronunciarse por los cánticos que involucran a Enzo Fernández porque en su Instagram realizó una transmisión en vivo y en el cual se escucha un tema discriminatorio.

"El capitán de la selección debe salir a pedir disculpas. Lo mismo que el presidente de la AFA. Nos deja, como país, mal parados después de tanta gloria", manifestó Garro.

A las pocas horas de sus declaraciones, el funcionario cambió de opinión y envió un nuevo mensaje en medio de la polémica que se armó en la prensa argentina y en las redes.

"Desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas. Sería una falta de respeto a quien nos honra permanentemente con su calidad humana y deportiva”, escribió en la red social X.

Disculpas de Enzo Fernández

Enzo Fernández, jugador del Chelsea de Inglaterra, publicó un mensaje en sus historias de Instagram para disculparse por los cánticos que originaron la protesta en Francia contra la selección argentina.

“Quiero disculparme sinceramente por un vídeo publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones del equipo nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”, escribió Enzo Fernández como parte de sus disculpas.

Señaló, además, que la canción que se entonó contra los franceses no muestra sus verdaderos valores. “Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento mucho", agregó.