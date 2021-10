Las pocas mujeres que se ven en las calles son como sombras con burkas, que apresuran el paso entre las tiendas, con las bolsas de compra en la mano. | Fuente: AFP

En Kandahar, cuna de los talibanes en Afganistán, casi no se ven mujeres en las calles desde el regreso al poder de los fundamentalistas. Pero Fereshteh, Fauzia y otras compañeras intentan vencer sus miedos para poder seguir trabajando o estudiando.

Fereshteh y Zohra tienen casi la misma edad, 23 y 24 años, y el mismo temor: que un talibán se les acerque por sorpresa y les lance ácido al rostro, para que se les pasen las ganas de ir a clase.

Desde su regreso al poder a mediados de agosto, los talibanes no han atacado físicamente a las mujeres que estudian o trabajan en Kandahar (sur), según varios testimonios. Y el último ataque con ácido contra colegialas o estudiantes en la misma ciudad se remonta a más de doce años.

Pero el recuerdo de los años 1990, cuando los talibanes impedían a las mujeres trabajar, estudiar o salir solas o sin burka, bastó para que estas últimas desertaran las largas y polvorientas avenidas comerciales de Kandahar.

Las pocas mujeres que se ven en las calles son como sombras con burkas, que apresuran el paso entre las tiendas, con las bolsas de compra en la mano. "Antes estábamos contentas de venir a trabajar, ahora nos angustia", dice a la AFP Fereshteh Nazari, directora de la escuela para niñas Sufi Sahib de Kandahar.

"En la calle, los talibanes no nos dicen nada, pero se ve que nos miran de reojo".

"No vamos a ninguna parte"

En la escuela en la que trabaja, "la mayoría de los padres ya no envían a sus hijas de más de 10 años a clase" porque ya "no se sienten seguros". Ese día, 700 niñas fuero a clase, frente a las 2.500 que iban antes.

"Aparte de las compras, que hacemos muy rápido, ya no vamos a ninguna parte, volvemos a casa muy rápido", confirma Fauzia, una estudiante de medicina de 20 años, que prefiere no dar su verdadero nombre por razones de seguridad.

Los hombres, en cambio, se toman su tiempo para charlar durante horas en la acera, en restaurantes o bares de "shisha".

Fauzia también está en apuros. Huérfana, se encarga de dar de comer a sus cuatro hermanos de entre 13 y 17 años. Hasta agosto, trabajaba en una emisora de radio local, donde daba voz a anuncios publicitarios.

Pero después de tomar la ciudad, los talibanes "publicaron mensajes en Facebook diciendo que no querían más música ni voces de mujeres en las ondas", dice uno de los responsables de la emisora. "Dejamos de hacerlo, y es una pena porque las voces de las mujeres funcionan mejor para atraer la atención del público", añade.

Desde entonces, Fauzia ha dejado su currículum por toda la ciudad, especialmente para puestos de profesora. Pero todo parece estar estancado. "Me dicen que espere", señala. Pero se está desesperando, porque "los talibanes no dicen nada más".

Oficialmente, los fundamentalistas niegan querer volver al régimen extremista de los años 1990. "No hemos prohibido nada a las mujeres", afirmó el mulá Noor Ahmad Saeed, uno de los líderes talibanes de la provincia de Kandahar.

Fauzia ve cómo aumenta la presión social, incluso en su propia casa. "Mi hermano pequeño me dice que me tape la cara, que no vea más a mis amigos, que no vaya a ningún sitio excepto al colegio", cuenta.

En el patio de la escuela, una de las alumnas de Fereshteh, Shahzia, de 12 años, echa de menos al anterior gobierno, que había promovido la educación de las niñas. "Queremos libertad", dice, pero en realidad "tendremos que hacer lo que nos digan, si no nos meteremos en problemas".

AFP





