El líder norcoreano Kim Jong Un y su hija, supuestamente llamada Ju Ae, viendo juegos deportivos entre miembros del personal de la Gabinete y el Ministerio de Defensa Nacional para conmemorar el 111 aniversario del nacimiento del exlíder Kim Il Sung, en un lugar no revelado en Corea del Norte. | Fuente: AFP | Fotógrafo: STR

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, acudió a un partido de fútbol este fin de semana en Pionyang con motivo del llamado "Día del sol", la festividad nacional más importante que conmemora el cumpleaños de Kim Il-sung, fundador del país y abuelo del actual mariscal, informó hoy la agencia estatal KCNA.



Como ya sucedió en febrero con el cumpleaños de Kim Jong-il, su padre y antecesor en el cargo, el actual líder acudió a un partido de fútbol disputado entre miembros del Gabinete y del Ministerio de Defensa en la capital norcoreana.



Al igual que en febrero, Kim Jong-un estuvo acompañado por su hija, cuyo nombre se cree que es Kim Ju-ae, y su hermana Kim Yo-jong.



También estuvieron presentes en la tribuna dos miembros del Presidium del Comité Central del Partido de los Trabajadores, Kim Tok-hun y Jo Yong-won, además de otros altos funcionarios del régimen.



El líder norcoreano Kim Jong Un (centro) asistiendo a una ceremonia para marcar la finalización del proyecto de vivienda de 10,000 unidades en Pyongyang. | Fuente: AFP

Señalan que busca destacar su imagen

Con motivo del "Día del sol" Kim Jong-un evitó visitar el Palacio del Sol de Kumsusan, el mausoleo donde reposan los restos embalsamados de su padre y abuelo en Pionyang, algo que también hizo en el último cumpleaños de Kim Jong-il.



Algunos analistas creen que la manera en que Kim Jong-un ha decidido celebrar los aniversarios de su padre y abuelo este año parecen estar enfocados a ensalzar su propia figura y no tanto las de los anteriores líderes, como era tradición.



A su vez, el actual líder inauguró el domingo la construcción de 10.000 nuevas viviendas en el distrito de Hwasong en Pionyang en una ceremonia celebrada por la noche que contó con fuegos artificiales, informó KCNA.



El régimen de Corea del Norte se ha propuesto construir 10.000 nuevas casas al año en Hwasong, en el norte de la capital Pionyang, de aquí a 2025.



(Con información de EFE)

El líder norcoreano Kim Jong Un (centro) asistiendo a una ceremonia para marcar la finalización del proyecto de vivienda de 10,000 unidades en Pyongyang | Fuente: AFP

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter