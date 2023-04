Foto: El líder norcoreano Kim Jong Un (derecha) y su hija, supuestamente llamada Ju Ae (frente a la izquierda). , inspeccionando la Administración Nacional de Desarrollo Aeroespacial (NADA) en un lugar no revelado en Corea del Norte. | Fuente: AFP

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, dijo que el país había terminado la construcción de su primer satélite de espionaje militar y dio luz verde para su lanzamiento, informaron el miércoles medios estatales.

Kim Jong-un dio instrucciones el martes para "asegurar que el primer satélite de reconocimiento militar completado en abril sea lanzado en la fecha planificada", apuntó la agencia de prensa oficial KCNA.

Durante una visita el martes a la Administración de Desarrollo Aeroespacial Nacional, Kim Jong-un pidió a su personal "establecer firmemente las capacidades de reunir inteligencia por satélite desplegando varios satélites de reconocimiento en diferentes órbitas".

Las fotografías en medios estatales muestran a Kim Jong-un visitando la agencia espacial con su hija. Los artículos que revisa, así como algunos gráficos y pantallas, aparecen difuminados en algunas imágenes.

Este anuncio llega la semana después de que Pyongyang reivindicara el disparo de un nuevo misil balístico intercontinental de combustible sólido, en un gran avance dentro de su programa armamentístico vetado.

Desarrollo de satélites

Los analistas explican que la producción de misiles intercontinentales se solapa en parte con la tecnología de lanzamiento aeroespacial.

El desarrollo de satélites de reconocimiento militar era uno de los proyectos claves de defensa presentados por Kim Jong-un en 2021.

El martes, dijo que obtener esta tecnología era "una tarea prioritaria a completar indispensablemente" ante lo que entiende como amenazas y agresiones de Estados Unidos y Corea del Sur.

En diciembre de 2022, Corea del Norte anunció que había realizado "un importante test final" para el desarrollo de este satélite y aseguró que estaría completado en abril.

Entonces, los expertos en Corea del Sur expresaron dudas sobre dicha prueba y señalaron la pobre calidad de las imágenes en blanco y negro publicadas por Pyongyang y teóricamente tomadas con un satélite. El hermético país no ofreció una fecha concreta de lanzamiento del satélite.

(Con información de AFP)

