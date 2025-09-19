Últimas Noticias
Corea del Sur abre la puerta a rebajar las sanciones al régimen de Kim Jong-un si da pasos hacia su desnuclearización

Corea del Norte ha remarcado que su estatus como Estado incluye la posesión de armas nucleares de manera
Corea del Norte ha remarcado que su estatus como Estado incluye la posesión de armas nucleares de manera "irreversible". | Fuente: EFE
Agencia Europa Press

por Agencia Europa Press

·

Corea del Norte se encuentra desde 2017 bajo estrictas sanciones de Naciones Unidas por su programa nuclear y armamentística.

Las autoridades surcoreanas han dejado la puerta abierta a rebajar las sanciones contra su vecino del norte si da pasos en su desnuclearización durante el proceso de negociación.

Así lo ha manifestado este viernes el asesor de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac, en referencia a unas declaraciones concedidas recientemente por el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, en una entrevista para la revista Time, en las que hablaba de esa posibilidad a desarrollar en tres fases.

Wi ha reconocido que "se necesitan algunas medidas para impulsar la desnuclearización de Corea del Norte", entre las cuales estaría "un alivio de las sanciones durante las negociaciones", ha señalado, según recoge la agencia Yonhap.

Estrictas sanciones a Corea del Norte

Corea del Norte se encuentra desde 2017 bajo estrictas sanciones de Naciones Unidas por su programa nuclear y armamentística, si bien las agencias de Inteligencia internacionales apuntan a que podría estar sorteando algunas de ellas gracias a Rusia, que a su vez suministra alimentos y otros productos de primera necesidad a cambio de apoyo militar y de tropas para la guerra en Ucrania.

Las palabras de Seúl se topan con la clara declaración de intenciones de esta semana de Pyongyang, que ha remarcado que su estatus como Estado incluye la posesión de armas nucleares de manera "irreversible".

Kim Jong-un Corea del Sur Corea del Norte

