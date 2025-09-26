Ejército surcoreano realizó disparos de advertencia tras detectar a barco norcoreano que había cruzado la frontera

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ejército de Corea del Sur realizó disparos de advertencia este viernes por el cruce de la frontera marítima de un buque mercante norcoreano haciéndolo regresar, en el primer incidente de este tipo en casi tres años en medio de unas relaciones intercoreanas frágiles tras el rechazo de Pyongyang al diálogo y sus constantes críticas a Seúl.

"Hoy alrededor de las 05:00 hora local (20:00 GMT del jueves) en aguas al noroeste de la isla de Baengnyeong, un mercante norcoreano cruzó la línea limítrofe del Norte (LLN) y nuestras fuerzas emitieron mensajes de alerta y disparos de advertencia. Posteriormente el buque salió de nuestra jurisdicción", indicó el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano en un comunicado.

El Ejército señaló que actuó conforme a sus protocolos y que mantiene plena preparación para responder "con firmeza ante cualquier situación".



Barco norcoreano cruzó la frontera marítima

Se trató de un carguero Toksong, de 140 metros de eslora, que permaneció cerca de una hora en aguas surcoreanas, según fuentes del JCS, citadas por la agencia local de noticias Yonhap.

Agregaron que es poco probable que la intrusión fuera intencional y apuntan a que el navío cambió de rumbo para esquivar a pesqueros chinos.

La última vez que sucedió una intrusión de un barco mercante fue en octubre de 2022, el cual también regresó al Norte tras los disparos de advertencia de Corea del Sur. Pyongyang considera que la LLN debe ser trazada más al Sur.

