Identifican una base secreta norcoreana que podría albergar misiles balísticos intercontinentales

En el complejo, estaría desplegada una brigada equipada con entre seis y nueve misiles balísticos intercontinentales.
En el complejo, estaría desplegada una brigada equipada con entre seis y nueve misiles balísticos intercontinentales. | Fuente: Europa Press
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Un informe publicado por la web especializada Beyond Parallel muestra imágenes satelitales tomadas en julio que revelan la presencia de una aparente base de misiles en la localidad de Sinpung-dong, a unos 27 kilómetros de la frontera con China.

Un informe basado en imágenes de satélite identificó la existencia de una base de misiles en Corea del Norte que podría albergar misiles balísticos intercontinentales (ICBM) capaces de portar ojivas nucleares, con un potencial alcance en Asia y el territorio continental de Estados Unidos.

Un informe publicado por la web especializada Beyond Parallel muestra imágenes satelitales tomadas en julio que revelan la presencia de una aparente base de misiles en la localidad de Sinpung-dong, en la provincia de Pyongan del Norte, a unos 27 kilómetros de la frontera con China.

En el complejo, edificado entre 2004 y 2014 y posteriormente mejorado, estaría desplegada una brigada equipada con entre seis y nueve misiles balísticos intercontinentales (ICBM) de los modelos Hwasong-15 o Hwasong-18, o bien con un sistema aún no revelado.

Estos proyectiles serían capaces de portar ojivas nucleares y estarían acompañados por lanzaderas móviles tipo TEL (transportador-erector-lanzador) o MEL (lanzador-erector móvil), según el informe de Beyond Parallel , que depende del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) con sede en Washington.

El informe considera que, en caso de crisis, los misiles y lanzaderas abandonarían el recinto para encontrarse con unidades encargadas del transporte de ojivas y proceder al lanzamiento desde puntos predeterminados.

"Cinturón estratégico de misiles"

La base se integra en el llamado "cinturón estratégico de misiles" junto con otras instalaciones no declaradas como Hoejung-ni, Sangnam-ni y Yongnim, que constituyen elementos centrales de la estrategia balística de Corea del Norte y de la expansión de sus capacidades nucleares.

El reporte subraya que el despliegue de misiles en Sinpung-dong supone un riesgo directo para Asia Oriental y, por su alcance potencial, para el territorio continental de Estados Unidos, ya que proyectiles como el Hwasong-18 podrían superar los 15 000 kilómetros.

La Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de EE.UU. calcula que Corea del Norte dispone actualmente de menos de diez ICBM. Sin embargo, se calcula que en los próximos diez años el régimen podría llegar a producir hasta 40 unidades adicionales, según las estimaciones de la agencia local de noticias Yonhap.

EFE contactó con el Ministerio de Defensa surcoreano para confirmar la información, pero no recibió respuesta.

