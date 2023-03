La nueva cifra, que no supone ningún cambio en el tamaño del territorio japonés ni de las aguas territoriales del país. Foto: Japoneses toma fotografías del monte Fuji al atardecer en la ciudad de Kisarazu de la prefectura de Chiba. | Fuente: AFP

El archipiélago de Japón cuenta con un total de 14 125 islas, más del doble de la cifra oficial de la que se disponía antes, tras un nuevo recuento cuyos resultados han sido anunciados por la Autoridad de Información Geoespacial japonesa (GSI).



El ultimo recuento, de 1987, señalaba que Japón tenía un total de 6.852 islas, sin embargo, la GSI ha dado con la nueva cifra gracias a la mejora en la tecnología topográfica y la digitalización de mapas, según un comunicado publicado en febrero.

No afecta el tamaño de territorio

La nueva cifra, que no supone ningún cambio en el tamaño del territorio japonés ni de las aguas territoriales del país, sustituye a la de hace 35 años, que se logró tras un conteo de la Guardia Costera nipona de todas las islas japonesas con una circunferencia de al menos 100 metros.



La definición de 'islas' se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero no existe un acuerdo internacional sobre el método de contar islas. Foto: Isla de Yakushima, Japón. | Fuente: Unplash

En total, el GSI encontró de forma automática 120 729 islas, sin embargo, descartó aquellas que no alcanzaban la circunferencia mencionada con anterioridad o que hubieran sido construidas de forma artificial al cotejar las mismas con mapas anteriores.



"La definición de 'islas' se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero no existe un acuerdo internacional sobre el método de contar islas, por lo que contamos tierra con una circunferencia de 0,1 km o más y que se haya formado naturalmente", explicó la GSI.



El recuento no incluye a islas en lagos o ríos.

(Con información de EFE)

