Un reportero y un camarógrafo del principal canal de noticias afgano Tolo fueron agredidos por los talibanes en plena calle mientras realizaban un reportaje en Kabul, un acto que amenaza la aparente libertad de expresión que los combatientes prometieron mantener tras la toma de poder del país.



"Los talibanes me golpearon en Kabul mientras informaba. También nos han quitado las cámaras, equipo técnico y mi teléfono móvil", informó este jueves en su cuenta oficial de Twitter el periodista afgano Ziar Yaad.



El reportero, que salió a desmentir las informaciones sobre su muerte hechas por varios medios locales tras conocerse el suceso, explicó que los combatientes salieron de repente de un vehículo blindado para golpearle "a punta de pistola".



Tolo informó que Khan y su camarógrafo Baes Majidi estaban realizando un reportaje sobre personas desempleadas por las calles de Kabul "cuando los talibanes los golpearon por razones poco claras".



"Todavía no sé por qué se comportaron así", indicó Yaad, y agregó que los líderes talibanes fueron informados de lo ocurrido aunque, por el momento, "los autores aún no han sido arrestados, lo que constituye una grave amenaza para la libertad de expresión", concluyó el reportero.



El canal de noticias recogió unas declaraciones de Ahmadullah Wasiq, subjefe de la comisión cultural de los talibanes, en las que afirmó estar siguiendo el incidente para determinar por qué ocurrió.



"No solo esto, sino que también investigaremos y resolveremos cualquier problema en el desempeño de los periodistas", dijo Wasiq.



Esta agresión se produce después de que los talibanes aseguraran la independencia y libertad de los medios de comunicación en su primera rueda de prensa tras la conquista del país, con la toma de Kabul, el pasado 15 de agosto.



Sin embargo, varias organizaciones internacionales han advertido en los últimos días de la persecución a varios periodistas afganos, temiendo que esto solo sea el principio de una nueva era oscura de represión informativa, como la que se vivió durante el primer régimen talibán de 1996 a 2001.



Desde que tomaron el poder de Afganistán, los talibanes registraron las casas de al menos seis trabajadores de medios, advirtió en un comunicado el pasado martes el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).



Los líderes talibanes "deben intervenir para evitar el acoso de periodistas y los registros injustificados de sus hogares por parte de sus combatientes" para demostrar su apoyo a la libertad de prensa en Afganistán, concluyó en el escrito coordinador de CPJ para Asia, Steven Butler.

