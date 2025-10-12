Tensión en Asia: Filipinas dice que barco chino "embistió" a su navío en aguas en disputa, pero China alega ingreso "ilegal"

La Guardia Costera de Filipinas dijo este domingo que un barco chino "embistió de manera deliberada" a un navío del Ministerio de Pesca en aguas de una zona del mar de China Meridional cuya soberanía se disputan Flilipinas y China. En cambio, la Guardia Costera de China informó sobre expulsión de barcos filipinos que entraron "ilegalmente".

La Guardia Costera de Filipinas informó que un barco "embistió de manera deliberada" a un navío del Ministerio de Pesca filipino en aguas de una zona del mar de China Meridional; sin embargo China, agreó que se trató de una expulsión de barcos filipinos que entraron "ilegalmente" a las aguas cercanas a Tiexian Jiao (atribución china).

Según informó la agencia EFE, el hecho tuvo lugar en torno a la isla Thitu (conocida como Pag-asa en Filipinas y como Zhongye dao en China), en el disputado archipiélago de las Islas Spratly, alrededor de las 8:15 hora local (19:15 en hora peruana).

De acuerdo a la versión filipina, un barco de la guardia costera de china "disparó agua a presión contra el buque BRP Datu Pagbuaya perteneciente a la oficina de pesca de Filipinas y que se encontraba en la zona dando apoyo a los pescadores filipinos".

Jay Tarriela, en un comunicado publicado en las redes sociales, aseguró que el barco chino "embistió deliberadamente la popa" lo que provocó "daños estructurales menores, pero sin herir a la tripulación".

"No nos dejaremos intimidar ni ahuyentar, ya que nuestra presencia (...) es crucial para proteger los derechos y el sustento de los pescadores filipinos", remarcó el comunicado publicado hoy, controlada por Filipinas y reclamada por China.

China asegura ingreso ilegal a su frontera

En tanto, China aseguró que intervinieron a barcos filipinos con los números 3002 y 3003, que ingresaron al mar Meriodional "sin autorización del gobierno chino", según declaró el portavoz Liu Dejun, recogido por la cadena china CCTV.

"Liu añadió que, a las 09:19 horas, el buque público filipino 3003 ignoró varias advertencias de la parte china y se aproximó de manera peligrosa al buque 21559 de la Guardia Costera china, que estaba haciendo actividades normales de aplicación de la ley para la protección de los derechos nacionales, lo que resultó en una colisión", informó la agencia china.

En ese sentido, el portavoz chino aseguró la "responsabilidad recae plenamente en la parte filipina" y que el operativo "fueron profesionales, estandarizadas, razonables y legítimas".

Disputa por la soberanía

Como se recuerda, Filipinas y China mantienen un prolongado pulso por la soberanía de varias islas y arrecifes en una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial, que además alberga el 12 % de los caladeros globales y posibles reservas de petróleo y gas.

Una tensión fronteriza que escaló en el 2022 con la llegada del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., quien ha reforzado la alianza de su país con Estados Unidos, en medio de la defensa de lo que considera parte de su territorio frente a la postura china, incluso exigiendo casi la totalidad del mar de China Meridional.

Por su parte, China asegura tener la soberanía indiscutible sobre el archipiélago Nansha, que incluyen Tiexian Jiao y sus adyacentes.

El portavoz chino Liu Dejun, sostuvo que Filipinas "han violado gravemente la soberanía territorial de China, incumplido la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar Meridional de China y socavado la paz y la estabilidad en dicho mar".