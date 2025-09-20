Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Tensión en Asia: Taiwán niega que vaya a rendirse en caso de “invasión militar” de China

El presidente de Taiwán, William Lai, interviene en la apertura del Foro Internacional de Taiwán Resiliente para una Democracia Sostenible, en Taipéi (Taiwán).
El presidente de Taiwán, William Lai, interviene en la apertura del Foro Internacional de Taiwán Resiliente para una Democracia Sostenible, en Taipéi (Taiwán). | Fuente: EFE | Fotógrafo: Wang Yu Ching/Oficina Presidencial de Taiwᮀ
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El presidente de Taiwán, William Lai, acusó a China de querer alter el “orden mundial”.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si China inicia una invasión militar a gran escala de Taiwán, "cualquier afirmación de que el Gobierno se ha rendido o de que la nación ha sido derrotada es falsa", aseguró este sábado el presidente taiwanés, William Lai, en un contexto de crecientes tensiones entre Taipéi y Pekín.

"Como comandante en jefe de las fuerzas armadas de la República de China (nombre de la entidad que gobierna la isla), quiero decir a mis conciudadanos y a la comunidad internacional que esta es la posición de Taiwán: estamos decididos a defender la libertad y la democracia y un Taiwán sostenible", aseveró el mandatario en la inauguración de un foro al que asistieron representantes diplomáticos de varios países, entre ellos Estados Unidos.

Durante su intervención, Lai subrayó que las preparaciones de los "agresores autoritarios" no son más que "ensayos para la expansión militar y para alterar el orden mundial", mientras que las preparaciones de Taiwán "son entrenamientos para preservar el statu quo" en el Estrecho.

"La razón por la que enfrentamos amenazas no es por algo que hayamos hecho o dicho, sino porque defendemos con orgullo nuestro modo de vida libre y democrático, lo cual resulta intolerable para las ambiciones de los agresores autoritarios", apuntó el líder taiwanés en una referencia velada a China.

"La paz no puede depender de la buena voluntad de los agresores. Para evitar la guerra y defender la paz debemos construir capacidades de defensa y resiliencia social mediante una preparación constante", agregó Lai, quien anunció el mes pasado su intención de elevar el gasto en Defensa de la isla hasta representar el 5 % de su producto interior bruto (PIB) en 2030.

¿Qué pasa entre Taiwán y China?

Estas declaraciones se producen a falta de menos de un mes para que Taiwán conmemore el Día Nacional de la República de China, un evento que el año pasado fue seguido de unas grandes maniobras militares alrededor de la isla por parte de Pekín.

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949 y cuenta con unas Fuerzas Armadas y un sistema político, económico y social diferente al de la República Popular China y destaca como una de las democracias más avanzadas de Asia.

Sin embargo, Pekín considera la isla como una "parte inalienable" de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la "reunificación nacional", clave en el objetivo a largo plazo del presidente, Xi Jinping, de lograr el "rejuvenecimiento" de la nación china.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
China Taiwán Asia

Más sobre Asia

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA