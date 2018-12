Niña y padre se amistaron. | Fuente: BBC

E Hanifa Zaara, una niña de siete años que vive en la India, pidió a la policía de su localidad que arreste a su padre después de qué el no construyera un baño en su casa como lo había prometido. Según reportaron la agencia Reuters y la BBC, la niña presentó la queja contra su padre ante las autoridades de Ambur, a 100 kilómetros de la ciudad de Chennai.

El oficial de policía llamado A Valarmathi dijo a Reuters que la niña hizo prometer a su padre la construcción de un baño al interior de su casa, pero él no cumplió su promesa. "La niña se mostró inflexible al arrestar a su padre porque se sentía engañada", dijo Valarmathi.

"Luego llamamos a su padre, lo llamamos a la estación de policía y les hicimos que se dieran la mano y se comprometieran", añadió.

Muchos indios no tienen acceso a inodoros y casi 500 millones defecan al aire libre, según Unicef. Hanifa Zaara dijo que estaba "avergonzada" de defecar afuera de su casa.

Salud pública

El problema de la falta de saneamiento ha ocasionado un problema de salud pública en el país. Un estudio que cita la BBC encontró que el 89% de los indios rurales defecan al aire libre porque no quieren limpiar ni vivir cerca de un inodoro. Esta es una actitud que, según los investigadores, está "arraigada en las fuerzas sociales de la casta y la intocabilidad".

El gobierno del primer ministro Narendra Modi ha estado impulsando una campaña para construir 100 millones de inodoros, pero la campaña no ha cubierto gran parte del país.

La queja

Según reportó BBC Tamil, la niña escribió una carta a la policía donde le explica que su padre le prometió que construiría el inodoro si sacaba buenas notas en su clase.

"He estado superando mi clase desde la guardería", escribió. "Estoy en segundo grado ahora. Y él todavía está diciendo que lo hará. Esta es una forma de hacer trampa, así que arréstelo".

Su padre, Ehsanullah, le dijo a la BBC que Tamil había comenzado a construir el inodoro, pero que no tenía suficiente dinero para completarlo. "Le pedí a Hanifa que me diera más tiempo, pero ella dejó de hablarme porque no pude cumplir mi promesa", indicó.

Ella no le habló a su padre durante los últimos 10 días, pero la policía logró amistarlos. Además, la Policía se comprometió a iniciar una campaña de recaudación de fondos para construir 500 inodoros en el lugar donde vive.