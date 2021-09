El gobierno de Yoshihide Suga ha sido muy impopular, según los últimos sondeos. | Fuente: EFE

El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, anunció este viernes que no será candidato para liderar su partido en las elecciones internas previstas a finales de septiembre, lo que implica que dejará posteriormente también el cargo de jefe de gobierno, una decisión que ha sorprendido ya que llegó al poder hace tan solo un año.

"Quiero concentrarme en los esfuerzos para luchar contra el coronavirus y por ello no me presentaré a las elecciones" para liderar el Partido Liberal Demócrata (PLD), dijo Suga a la prensa tras una reunión con los líderes de la formación política, que ostenta el poder en el país.

"Me he dado cuenta de que no podía hacer las dos cosas": luchar contra la pandemia y por la reelección en el PLD, dijo Suga. "He tenido que elegir", explicó.

"Honestamente, estoy sorprendido", reaccionó Toshihiro Nikai, número dos del partido. "Es realmente lamentable, pero ha hecho lo que ha creído mejor tras una larga reflexión", agregó.

¿Quién lo sucederá?

El vencedor de las elecciones internas del PLD, previstas el 29 de septiembre, liderará el partido en las legislativas previstas este otoño boreal.

Como el PLD (derecha nacionalista) no tiene otra formación que le haga sombra en el país, su nuevo líder se convertirá casi automáticamente en primer ministro.

Yoshihide Suga, de 72 años, era considerado el favorito para liderar el partido, aunque su gobierno es muy impopular, según los últimos sondeos.

A finales de agosto, solo tenía un 26 % de opiniones positivas, según una encuesta del diario Mainichi, un mínimo histórico.

La popularidad de Suga también se ha desplomado, paralelamente a la de su formación, debido a las decisiones que ha tomado para hacer frente a la pandemia, que sigue propagándose en Japón. Desde junio el país registra cifras de contagios muy altas, que llegan a 20 000 nuevos casos diarios. (AFP)



