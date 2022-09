Proceso constituyente en Chile se vive en un "clima bastante polarizado", afirma analista internacional

Carlos Estaffi señaló que este "ánimo de crispación" de un referéndum constitucional en Chile se da marcado por algunos "hechos aislados de enfrentamientos". | Fuente: AFP

El consultor y analista internacional Carlos Estaffi afirmó este sábado que el referéndum constitucional de este domingo en Chile "se vive en clima muy polarizado”, pero "con mucha voluntad" en la ciudadanía de ese país.

En Ampliación de Noticias, Carlos Estaffi comentó el referéndum de los chilenos que se realizará este domingo para aprobar o rechazar el texto que durante un año elaboró una convención constitucional y reemplazar la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Se está llegando en un clima bastante polarizado. Sin embargo, hay mucha voluntad en este minuto democrático de estar presentes mañana en este plebiscito de salida respecto de lo que significará decidir por una nueva Constitución. Se estaría dejando una Constitución del año 80, una Constitución que tiene 119 artículos y pasando a una de 388 si es que en efecto se decidiera la sociedad chilena aprobarla", dijo.

Carlos Estaffi insistió que este "ánimo de crispación" en Chile se da marcado por algunos "hechos aislados de enfrentamientos muy críticos". Además, consideró que la data estadística, en su opinión no concluyente, se habla de 6 puntos a favor del rechazo respecto del apruebo de la Constitución.

"Refiriéndonos a data estadística que hay un 15 % en este minuto que no sabe cuál será su decisión y por otro lado, como este plebiscito es obligatorio no se sabe, no pasábamos por un proceso como este desde el año 88 donde el voto era voluntario, por lo tanto ¿cómo va a reaccionar ese votante que irá de manera obligada a votar sin ninguna excusa?", señaló.

¿Cuáles son los cambios en la nueva Constitución?

Carlos Estaffi indicó que entre las diferencias sustanciales entre el proyecto de Constitución y actual carta magna se habla de un Estado plurinacional y regional, que daría cierta autonomía a la diversidad de naciones de Chile que recogería el nuevo texto. Además, se habla de una justicia que busca diferenciar cierto tipo de delitos en razón de ciudadanos de pueblos originarios.

"Son temas bastante sensibles, por lo demás el tema previsional, va a haber una reforma previsional importante, el tema de acceso a la salud, esos son los temas muy gravitantes que recoge este texto. Hay uno muy sensible que es cuestión de género que es la democracia partiria. El texto de 1980 no necesariamente habla de lo que significa de igualdad de género, lo que signfica la presencia activa de las mujeres este texto lo recoge", afirmó.

Además, Carlos Estaffi precisó que la nueva Constitución habla del equilibro de la relación entre el Estado y el sector privado, el uso de recursos naturales para actividades extractivas, política monetaria, la volatibilidad cambiaria y la protección del empleo.

