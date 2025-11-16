La oficialista Jeannette Jara y el derechista José Antonio Kast pasan a la segunda vuelta en Chile, según proyecciones

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara (Partido Comunista), y el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, avanzan a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, según los conteos preliminares del Servicio Electoral de Chile (Servel).



Según la proyección al 62.76 % de mesas escrutadas, la militante comunista Jeannette Jara obtuvo un 26,63 %, mientras que Kast, el candidato de la derecha, logró un 24,25 %. Ambos se enfrentarán en el balotaje del próximo 14 de diciembre.

La gran sorpresa de la jornada fue el ascenso al tercer lugar de Franco Parisi, catalogado como populista de derechas, quien obtuvo un 19.05 % de acuerdo con la proyección del Servel.

Esta posición no había sido proyectada por ninguna de las encuestas previas, destacando además un considerable avance de Parisi en las regiones mineras del norte del país.

Más atrás en la votación quedaron Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, con 13,94 % , y Evelyn Matthei, de Chile Vamos, con 13,04 %.

Tras los resultados preliminares, Matthei reconoció su derrota electoral y anunció que iría a saludar a Kast por su pase a la segunda vuelta. Lo mismo hizo el candidato Kaiser, quien agregó que su movimiento respaldará a Kast en la segunda vuelta.



"Reconocemos en esta instancia, con la hidalguía que corresponde, la victoria de José Antonio Kast, que acaba de pasar a la siguiente ronda. Nosotros cumplimos, como Partido Nacional Libertario somo un partido de palabra, y lo vamos a respaldar en segunda vuelta", dijo Kaiser ante sus simpatizantes.

Con una votación mucho más exigua, quedaron los cantidatos Harold Mayne-Nicholls, con 1,27%; Marco Enríquez-Ominami (ME-O), con 1,17%; y Eduardo Artés, con 0,66%.

Boric felicita a Jara y Kast

En una interveción desde el Palacio de La Moneda, poco después de conocerse las proyecciones del Servel, el presidente Gabriel Boric reaccionó a los resultados preliminares de las elecciones presidenciales, que confirman una clara tendencia hacia una segunda vuelta entre Jeannette Jara, quien fue ministra de Trabajo de su gobierno hasta abril de 2025 y José Antonio Kast, quien fue su contendor en la segunda vuelta presidencial en 2021.

“Felicito a Jeannette Jara y a José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta. El próximo domingo 14 de diciembre, Chile elegirá una vez más a la próxima presidenta o presidente de nuestro país, quien deberá regir los destinos de nuestra patria por los próximos cuatro años”, dijo el mandatario.

Boric enfatizó la importancia de un voto consciente y responsable en el balotaje, y exhortó a los candidatos a mantener un tono constructivo en la campaña que se inicia hacia la segunda vuelta.

“En la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno de ustedes se juega esta fundamental decisión. Confío en que el diálogo, el respeto, el cariño por Chile van a primar por sobre cualquier diferencia”, dijo.

“Le deseo éxito a ambos candidatos que han pasado a segunda vuelta y, como jefe de Estado, los insto a que tengamos un debate con altura de mira, pensando siempre en lo mejor para Chile”, agregó.