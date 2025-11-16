Elecciones Chile: ¿quiénes podrían llegar a una segunda vuelta electoral?

Chile se prepara para elegir al sucesor de Boric y encuestas apuntan a una segunda vueltaFuente: EFE/Composición

Chile celebra sus elecciones presidenciales, donde se perfilan los candidatos Jeannette Jara, José Antonio Kast y Johannes Kaiser para decidir quién será el sucesor de Gabriel Boric, a esperas de una segunda vuelta.

Según el analista político chileno Felipe Godoy, se tiene claro que en un eventual balotaje una de las participantes sería la candidata de Izquierda, Jeannette Jara, quien fuera ministra del presidente Gabriel Boric y del exmandatario Sebastián Piñera.

"Tiene la aprobación del oficialismo y está posicionada con todo el espectro político a sus espaldas".

En cambio, en la derecha, la situación es competida, con tres candidatos destacados. Menciona que Johannes Kaiser, un candidato libertario, ha ganado terreno en los últimos días, lo que ha generado un cambio en las proyecciones electorales.

De hecho, Godoy señala que "Kaiser podría eventualmente estar pasando a la segunda vuelta" en comparación a José Antonio Kast, quien perdió en las elecciones anteriores frente a Gabriel Boric.

"[Johannes Kaiser] es el candidato libertario. Él es el 'Milei' chileno, le han puesto un poco los medios porque comparte muchas de estas ideas anarcocapitalistas del presidente de Argentina y él podría eventualmente estar pasando una segunda vuelta, según han señalado algunas de las encuestas", declaró en RPP.

¿Quién podría competir contra Jara en la derecha?

Por otro lado, las proyecciones indican que la rivalidad entre los candidatos de derecha podría existir la posibilidad de que alguno de ellos, en particular Kaiser, le haga frente a Jara en la segunda vuelta; sin embargo, planteó que sí podría competir contra Jeannette Jara en una segunda vuelta.

"Yo creo que él [Johannes Kaiser], en este sentido, es el que tenemos más dudas de si es que ganaría el balotaje, porque los otros dos candidatos de derecha en cualquier escenario le ganan a Janet Jara, según dicen las encuestas para el balotaje. No obstante, hay un miedo también o una preocupación de quienes apoyan a Jara, de decir, no sé si es que nos vale el riesgo de ganar la elección, versus la opción de que él sea ahora el liderazgo de la derecha en Chile", mencionó en RPP.

"Cuando la gente dice, 'esta persona va a destruir el país', y ve que los presidentes en países vecinos no han hecho eso, se les da cierta espalda a propuestas alternativas", añadió.