¿Cómo interpretar el rechazo de los chilenos a la segunda propuesta para cambiar la Constitución?

18 Dec 2023 - 00:55

No obstante, subrayó que los resultados de la consulta popular del último domingo no dejaron "muchos ganadores", dado que la sociedad chilena sigue en incertidumbre por la complicada situación económica y política que afronta el país. "Creo que no hay muchos ganadores en este juego, porque al final son 4 años donde ha habido mucho desgaste en la vida política del país, en la situación económica. Recordemos que el proceso (del plebiscito) comenzó con mucha violencia por octubre del 2019 y esa violencia, sumada a la pandemia, tuvo un impacto muy grande en la situación economica de todos los chilenos", indicó.