PAES 2025: ¿Cuándo publican los resultados de la prueba del proceso de ingreso a universidades en Chile?

Conoce todos los detalles de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), la cual inició este lunes 1 de diciembre y que es parte del proceso de evaluación para que los jóvenes accedan a las universidades adscritas en Chile.

Desde este lunes 1 de diciembre, miles de jóvenes rinden la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), examen que les permitirá postular a algunas de las 47 universidades adscritas al Sistema de Acceso a la Educación Superior en Chile. ¿Cuánto dura el PAES, cuántas pruebas se hacen y cuándo se publican los resultados? Conoce todos los detalles.

¿Qué es la PAES Regular y por cuántos días dura?

La Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) es el instrumento que permite acceder a las universidades adscritas al sistema de acceso de Chile.

Del lunes 1 al miércoles 3 de diciembre, más de 300 mil personas inscritas serán evaluadas en el PAES. Una cifra histórica ya que representa la más alta de inscritos que se someterán a evaluación con el fin de aprobar.

¿Quiénes pueden participar de la PAES Regular 2025?

El ministerio de Educación y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) dio a conocer los detalles de la PAES, con las condiciones para sus postulantes. En ese sentido, para rendir la PAES, los adolescentes deben estar cursando cuarto medio o haber egresado de la enseñanza media en 2025 o en años anteriores.

Además, también puedes postular si eres una persona extranjera que convalidó la enseñanza media cursada fuera de Chile mediante el trámite de reconocimiento de estudios.

¿Cuántas pruebas tiene la PAES Regular 2025 y cuáles son sus fechas?

Fechas Pruebas Duración Horario Lunes 1 de diciembre Competencia Matemática 2 2 horas, 20 minutos 3:00 p.m. (hora de Chile) Martes 2 de diciembre Competencia Lectora 2 horas, 30 minutos 9:00 a.m. (hora de Chile) Martes 2 de diciembre Ciencias 2 horas, 40 minutos 3:00 p.m. (hora de Chile) Miércoles 3 de diciembre Competencia Matemática 1 2 horas, 20 minutos 9:00 a.m. (hora de Chile) Miércoles 3 de diciembre Historia y Ciencias Sociales 2 horas 3:00 p.m. (hora de Chile)

Cabe recordar que el lunes 1 de diciembre, entre las 12:00 y 13:00 horas (en Rapa Nui, entre las 11:00 y 12:00 horas), se realizó el reconocimiento de salas para todas y todos los inscritos, instancia que no es obligatoria, pero que puede aminorar la ansiedad propia de la PAES.

Conoce tu local de rendición para la PAES Regular 2025

Cabe recordar que desde el viernes 28 de noviembre, los postulantes pueden conocer el local donde rendir la PAES Regular. Para consultarlo, deben ingresar al portal de inscripción en demre.cl y descargar una nueva Tarjeta de Identificación, donde aparecerá ese importante dato, además de la sala que te corresponde.

¿Qué documentos llevar para rendir la PAES Regular 2025?

Si vas a rendir la PAES Regular 2025, tienes que acudir al local de rendición con tu Tarjeta de Identificación impresa, actualizada con el local de rendición junto con tu documento de identificación, Cédula de Identidad Chilena o Pasaporte, según corresponda.

¿Cuándo se publican los resultados de la PAES Regular 2025? Fechas del Proceso de Admisión 2026

Una vez evaluada la PAES Regular 2025, se darán a conocer los resultados el próximo 5 de enero del 2025 a las 8:00 a.m. (hora chilena). Una hora después, comenzará la fase de postulación a las instituciones educativas. Conoce todas las fechas a continuación:

Entrega de puntajes PAES: 5 de enero de 2026, 08:00 hrs.

Inicio etapa de postulaciones: 5 de enero de 2026, 09:00 hrs.

Fin etapa de postulaciones: 8 de enero de 2026, 13:00 hrs.

Entrega de resultados de postulación: 19 de enero de 2026, 12:00 hrs.

Primera etapa de matrículas: del 20 al 22 de enero de 2026.

Segunda etapa de matrículas: del 23 al 29 de enero de 2026.