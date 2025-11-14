Últimas Noticias
¿Puedes votar con cédula de identidad o pasaporte vencido en las elecciones en Chile? Servel aclara

Conoce si puedes votar con documentos vencidos en las elecciones en Chile
Conoce si puedes votar con documentos vencidos en las elecciones en Chile
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Servicio Electoral de Chile (Servel) precisó los documentos válidos para sufragar en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de senadores de este domingo 16 de noviembre.

Chile celebra este domingo 16 de noviembre sus elecciones presidenciales, parlamentarias y de senadores, en una jornada en la que millones de chilenos acudirán a las urnas dado que habrá obligatoriedad del voto por primera vez en su historia. Ante ello, conoce los documentos que son válidos para ejercer tu derecho al sufragio y si es que podrás participar pese a que estos estén vencidos.

¿Dónde votar en las elecciones en Chile? Consulta tu local y mesa en Servel con tu RUT

¿Con qué documentos puedes votar en las elecciones en Chile?

El Gobierno de Chile recuerda a los ciudadanos chilenos que pueden participar de las elecciones únicamente con dos documentos: su cédula de identidad o pasaporte.

De esta manera, no podrás emitir tu voto con documentos como licencia de conducir, fotocopias de tu cédula de identidad o comprobantes de trámite.

Servel recuerda los documentos que puedes usar en las elecciones en Chile
Servel recuerda los documentos que puedes usar en las elecciones en Chile

¿Puedes votar en las elecciones en Chile si tienes tus documentos vencidos?

El Servicio Electoral (Servel) precisó a la ciudadanía que sí se puede votar con una cédula de identidad o pasaporte vencido, siempre y cuando registren una fecha de vencimiento hasta máximo un año previo a las elecciones 2025.

Por lo tanto, estará aptos aquellos documentos que estén vencidos como máximo al 16 de noviembre del 2024. En caso de tener un carné o pasaporte vencido previo a esa fecha, no estarás habilitado de participar en los comicios presidenciales y parlamentarios.

¿Cómo consultar tu local de votación en las elecciones en Chile 2025?

Si aún desconoces cuál es tu local de votación, podrás conocerlo accediendo a la plataforma oficial habilitada por Servel (consulta.servel.cl). Después, coloca el número de tu Rol Único Tributario (RUT) sin puntos ni guion.

Tras ello, la plataforma te brindará la información sobre la dirección del local de votación, la mesa de recepción, si el ciudadano se encuentra habilitado para sufragar y si es vocal de mesa (tanto para titulares o suplentes). Con esta información, los ciudadanos pueden planificarse para participar de esta histórica jornada.

