¿Puedes votar con cédula de identidad o pasaporte vencido en las elecciones en Chile? Servel aclara

Chile celebra este domingo 16 de noviembre sus elecciones presidenciales, parlamentarias y de senadores, en una jornada en la que millones de chilenos acudirán a las urnas dado que habrá obligatoriedad del voto por primera vez en su historia. Ante ello, conoce los documentos que son válidos para ejercer tu derecho al sufragio y si es que podrás participar pese a que estos estén vencidos.
¿Con qué documentos puedes votar en las elecciones en Chile?
El Gobierno de Chile recuerda a los ciudadanos chilenos que pueden participar de las elecciones únicamente con dos documentos: su cédula de identidad o pasaporte.
De esta manera, no podrás emitir tu voto con documentos como licencia de conducir, fotocopias de tu cédula de identidad o comprobantes de trámite.