Los especialistas defienden que eliminar de la naturaleza cualquier especie, como los mosquitos, tendría un “significativo impacto” en el medio ambiente. | Fuente: Europa Press

La respuesta de la Comisión Nacional de Sanidad de China a la propuesta del Legislativo del país de “llevar a cabo la eliminación global de los mosquitos” ha protagonizado un debate sobre los males y los bienes de este insecto en las redes sociales del gigante asiático.



La Asamblea Popular Nacional (ANP) planteó en su última reunión la conveniencia de acabar con todos los mosquitos, algo a lo que las autoridades sanitarias respondieron este martes con un comunicado en el que, sin decirlo directamente, lo ven como algo inviable.



En el escrito destacan que los objetivos factibles son los de “reducir la densidad de mosquitos” además de “fortalecer la investigación de tecnología de control biológico”.



Sobre el fortalecimiento de esta investigación, aun así, resaltan que la innovación en este campo “todavía es débil”, a pesar de llevar a cabo importantes proyectos de detección de patógenos a nivel nacional.

Tendencia en redes sociales

Al poco tiempo de publicarse el comunicado, el tema se volvió tendencia en diferentes plataformas de Internet en China.



El buscador Baidu y la popular red de `microblogging’ Weibo, equivalentes en China a las censuradas Google y Twitter, vieron hoy cómo las noticias sobre la eliminación de los mosquitos rápidamente escalaban en las listas de temas del día.



Muchos internautas empezaron un debate al respecto con argumentos de lo más variado.



“Los dinosaurios se extinguieron, pero los mosquitos, no. ¡Todavía están aquí!”, rezaba un comentario en alusión a la serie de películas de “Jurassic Park”.



Otro internauta, en una de las publicaciones mejor valoradas en Weibo, cuestionaba la labor de los legisladores al tratar estos asuntos en un contexto de “prominentes contradicciones sociales y una recesión económica grave”.

"Significativo impacto"

Los especialistas defienden que eliminar de la naturaleza cualquier especie tendría un “significativo impacto” en el medio ambiente, aunque algunos de ellos lo ven como un “mal necesario”.



El investigador brasileño Steven Juliano, citado en las redes sociales de China, destaca que "es difícil decir que se ocasionaría algún daño más allá de unos simples inconvenientes al erradicarlos”.



La repentina animadversión de la ANP a los mosquitos ha recordado a muchos ciudadanos la decisión del gobierno chino, en la década de los años 50, de erradicar a los gorriones y los mosquitos. | Fuente: Europa Press

Sin embargo, con el cambio climático, muchos mosquitos se han adaptado a las nuevas condiciones del planeta y están activos en primavera e invierno.



Esta evolución los convierte en una parte vital de la cadena alimenticia, además de molestar durante un periodo de tiempo más prolongado a los seres humanos.



La repentina animadversión de la ANP a los mosquitos ha recordado a muchos ciudadanos en la red a lo acaecido en China a finales de la década de los años 50 del siglo XX.



En aquella época, el gobierno encabezado por Mao Zedong puso en marcha el “Gran salto adelante”, durante el cual persiguieron la erradicación de los gorriones -y los mosquitos-.



El resultado de aquella política provocó una plaga de chinches que a lo largo de los años posteriores afectó a las cosechas y causó la muerte por hambre de alrededor de 40 millones de personas.

(Con información de EFE)

