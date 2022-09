Captura de pantalla tomada de un video proporcionado a AFPTV por una fuente anónima muestra una espesa columna de humo saliendo de un rascacielos en Changsha, en la provincia central china de Hunan. | Fuente: AFP

Las llamas arrasaron este viernes un rascacielos de 218 metros de altura en la ciudad de Changsha, en el centro de China, durante un espectacular incendio que no dejó ninguna víctima según un primer balance de los bomberos.



El incendio, ya extinguido, afectó el edificio de la empresa estatal de telecomunicaciones China Telecom. La ciudad de Changsha, de diez millones de habitantes, es la capital de la provincia de Hunan.

Las impresionantes imágenes difundidas por la televisión estatal CCTV mostraban llamas inmensas de color naranja arrasando todo un costado del rascacielos, que tiene 42 plantas en la superficie.

En videos difundidos en las redes sociales, se puede ver una gruesa columna negra escapando del inmueble y a personas que huyen para evitar ser alcanzadas por escombros incandescentes que caen del cielo.

"Según una investigación preliminar, (el incendio) se habría declarado en un muro exterior del rascacielos", indicaron los bomberos de la provincia en Hunan en la red social Weibo.

"El incendio fue extinguido y no se halló ninguna víctima", subrayó la misma fuente, que agregó que el primer llamado de auxilio fue a las 15H48 (07H48 GMT).

Inmueble calcinado

Internautas publicaron imágenes de un largo brazo articulado por los bomberos que lanzaba agua contra la superficie negra del rascacielos, en parte calcinada.

"El incendio fue apagado a las 16H30" y "las comunicaciones (telefónicas) no se interrumpieron", precisó China Telecom en un mensaje publicado en Weibo en el que confirmó la ausencia de víctimas en lo inmediato.

El rascacielos había sido terminado de construir en 2000, según CCTV.

Esta relativa modernidad del inmueble podría explicar en parte la ausencia de víctimas. Los edificios de las grandes ciudades en China practican de manera regular ejercicios anti-incendios.

De todos modos, China es escenario a menudo de incendios mortales, cuya razón sería la aplicación a veces laxista de las normas de seguridad y las construcciones ilegales que pueden complicar la evacuación.

(Con información de AFP)

