China: Una madre pateó a su hija de tres años porque no quería posar para las fotos

La madre agredió a su hija ante la vista de su padre. | Fuente: Captura | Youtube

Una madre fue captada en el preciso momento en el que agrede a su hija de tres años pateándole por la espalda luego de que esta no quisiera posar para una fotografía. El caso de abuso infantil ocurrió en China y las imágenes fueron compartidas en redes sociales.

En las imágenes se puede ver a la menor, vestida con una falda blanca y una blusa amarilla no dándole la espalda a su madre y no posando para las fotos. Es entonces cuando la madre le propina una patada por la espalda ante la mirada del padre, quien no hace nada para evitarlo.

De acuerdo con Daily Mail, la niña trabaja modelando ropa infantil para tiendas virtuales y llevaba todo el día posando.

La agresión fue subido a Weibo,una red social china similar a Twitter, en donde generó la indignación de muchos.