¿Qué es lo nuevo que se sabe del brote de enfermedades respiratorias en China?

El doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP, comentó este martes en el bloque 'Espacio Vital' que la revista científica Nature ha publicado recientemente un artículo en el que se hace un análisis sobre el aumento de las enfermedades respiratorias en China, principalmente entre los niños. "El día de ayer sale un artículo en la revista Nature que analiza lo que está pasando. Al parecer, hasta este momento, no existe un microbio nuevo, no existe un virus nuevo y no existe una bacteria nueva en este brote que está ocasionando centenares de casos de neumonía en niños. Eso es lo tranquilizante", informó el Dr. Huerta.