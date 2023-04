Un piloto de combate chino del Ejército Popular de Liberación (China) participa en las maniobras militares alrededor de Taiwán. | Fuente: EFE

Estados Unidos cree que la isla de Taiwán sería "muy vulnerable" ante un posible ataque aéreo de China, indican documentos del Pentágono filtrados de los que se hizo eco este sábado el periódico The Washington Post.

Así, señaló el diario tras analizar los documentos, EE.UU. cree que es poco probable que Taiwán frustre la superioridad aérea militar china en un posible conflicto ya que los funcionarios de la isla dudan que sus defensas aéreas puedan "detectar con precisión los lanzamientos de misiles".

Por ello, consideran los documentos del Pentágono, la fuerza aérea de China tendría muchas más posibilidades de establecer un control temprano del espacio aéreo.

Además, tácticas como el uso de barcos civiles por parte de China con fines militares han erosionado la capacidad de las agencias de espionaje de EE.UU. para detectar una posible invasión, según evaluaciones filtradas del Pentágono "que contienen detalles preocupantes", apuntó el diario.

Las revelaciones sobre la preparación de Taiwán ante cualquier posible conflicto con China se producen en un momento complejo para las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos.

La isla es uno de los mayores motivos de conflicto entre los dos países, debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán y sería su mayor aliado militar en caso de un conflicto bélico con China.

Foto: Un avión de combate despegando del portaaviones chino Shandong en aguas del Océano Pacífico, al sur de la prefectura de Okinawa.

Pekín considera a Taiwán una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí en 1949 tras perder la guerra civil contra el ejército comunista.

Otras revelaciones

Precisamente ayer The Washington Post también desveló otras filtraciones que señalan que el Gobierno estadounidense detectó al menos otros tres globos espías chinos aparte del que sobrevoló Estados Unidos a finales de enero y que fue derribado sobre aguas del Atlántico el 4 de febrero.

El diario también obtuvo ese material de imágenes de documentos publicados en la plataforma Discord. El joven sospechoso de haber difundido ahí esa información, Jack Teixeira, fue imputado este viernes por delitos de transmisión y extracción de información clasificada.

Todavía se desconoce el impacto que tendrá esa filtración, pero algunos analistas la han comparado con la que vivió el país en 2013, cuando el exanalista Edward Snowden expuso el alcance de los programas de espionaje masivo que Estados Unidos puso en marcha tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. (Con información de EFE)

