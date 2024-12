Alcalde de Bogotá considera "muy grave" informe sobre 20 mil cuerpos en aeropuerto y pide a la ONU aclarar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, consideró este viernes "muy grave" el informe del Comité de la ONU para la Desaparición Forzada sobre la supuesta existencia de 20 mil cuerpos almacenados en el aeropuerto de la ciudad y dijo que ese organismo debe aclarar dicha afirmación que ha sido desconocida por diversas autoridades colombianas.

"Es importante que se aclare porque es una información muy grave", dijo hoy el alcalde a periodistas durante la presentación del plan de seguridad para la Navidad en la capital colombiana, al tiempo que recomendó "no tomar a la ligera una afirmación como esas" y pidió "que presenten el sustento que los lleva a hacer esa afirmación".

Galán subrayó: "la Alcaldía de Bogotá no tiene información sobre la afirmación que hace el informe sobre la presunta presencia de 20 mil cuerpos en un hangar del aeropuerto".

"Creo que es muy importante que las Naciones Unidas, en este caso la misión que vino a Colombia, presente el sustento para poder hacer esa afirmación porque no hay nada, ningún indicio, ningún elemento que tenga la autoridad local, la Fiscalía, Medicina Legal, tampoco la Policía o el aeropuerto, que nos indique que esa información tiene algún tipo de sustento", afirmó.

Conclusiones polémicas

Al concluir ayer una visita a Colombia, el Comité de la ONU sobre la Desaparición Forzada dijo en una rueda de prensa en Bogotá que la delegación de ese organismo está "particularmente preocupada por la situación de las instituciones" responsables de identificar restos de personas desaparecidas en el país, pues hay "miles de cuerpos sin identificar" en diferentes lugares.

"Según información proporcionada a la delegación, también se encuentran alrededor de 20 mil cuerpos no identificados en un hangar del aeropuerto de Bogotá", agregó el informe, que causó revuelo en el país.

Carmen Rosa Villa, experta del Comité, especificó que se trata de información que les ha brindado el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y que "no son cuerpos hallados, son cuerpos que se encuentran resguardados", porque no "hay otro lugar para poderlos mantener" mientras se les puede identificar.

De inmediato, el Instituto de Medicina Legal aseguró en un comunicado que "desconoce la existencia de dicho hangar" y añadió que "no ha recibido solicitudes por parte de ninguna autoridad para el estudio y análisis de dichos casos".

"He hablado con la Fiscalía, que tampoco conoce el origen de esa información", dijo hoy el alcalde, quien citó el comunicado de Medicina Legal que "también manifiesta desconocer el origen de esa información" y que "no ha dicho en algún momento que no tienen capacidad para avanzar en la identificación" de restos de personas desaparecidas.

La supuesta existencia del hangar con 20 mil cuerpos también fue desconocida por Opain, empresa que tiene la concesión para administrar el aeropuerto El Dorado, el más importante de Colombia, que dijo no tener información al respecto. (Con información de EFE)