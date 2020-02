El sacerdote aseguró que no se trató de un abuso de menores, sino de una relación "consentida". | Fuente: Flickr

Una mujer conocida como “Paola” denunció haber sido abusada sexualmente por el sacerdote Nelson William Montes Lizarazo (50) cuando tenía apenas 10 años, razón por la cual quedó embarazada y dio a luz a un niño.

Al ser consultado sobre la acusación de violación, Montes aseguró que tuvo una relación consentida con la denunciante, cuyos familiares aprobaban a pesar de la inmensa diferencia de edad.

“A raíz de esa relación de amor nació mi hijo. Uno cuando se enamora no tiene un calendario en el que piensa en la edad de la persona o de uno. Si uno se pone a mirar, hay estadísticas de varias relaciones consentidas entre un mayor y una menor de edad. Si la menor tiene el permiso de la mamá y el papá, las niñas se casaban. La familia de ella me buscaba y ella me buscaba", dijo en declaraciones a Caracol Radio.

Asimismo, el sacerdote aseguró que la relación “oficial” inició cuando la menor tenía 15 años. Incluso asegura que fue él quien le organizó la fiesta de cumpleaños. A pesar de que la víctima asegura que los abusos empezaron a los 10 años, el sacerdote dice en su defensa que “nunca la tocó antes de los 14”.

DESAFORTUNADAS DECLARACIONES

El pasado 12 de febrero, las declaraciones de un sacerdote católico estadounidense desataron la polémica: Richard Bucci comparó el abuso sexual a menores de edad con la interrupción voluntaria del embarazo, durante una entrevista a la NBC.

“No estamos hablando de ningún otro problema moral, donde algunos pueden hacer una comparación entre pedofilia y aborto. La pedofilia no mata a nadie y esto lo hace”, fueron las palabras del clérigo.