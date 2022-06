Iván Duque, presidente de Colombia. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Carlos Ortega

El Tribunal Superior de Ibagué ordenó el arresto domiciliario por cinco días del presidente colombiano, Iván Duque, por desacatar una orden judicial para proteger el Parque Nacional Natural Los Nevados, ubicado en la región del Eje Cafetero.



La sanción obedece al desacato a una orden que había emitido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que declaró como sujeto de derechos al Parque Natural Nacional de los Nevados.



De acuerdo con la sentencia publicada por medios locales este sábado, el Gobierno que encabeza Duque no ha cumplido con la creación de un Comando Especial de la Fuerza Pública para delitos ambientales en ese parque nacional.



La orden judicial ordena "imponer como sanción medida de arresto domiciliario por cinco días", para cuyo cumplimiento se encargará el director de la Policía colombiana o el superior que atienda las funciones en el Palacio de Nariño, sede del Ejecutivo.



El alto tribunal también ordenó que se impusiera una multa de quince salarios mínimos legales mensuales vigentes al jefe de Estado colombiano "a menos que antes se acredite el cumplimiento de la orden tenida como cumplida".



En diciembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia dio a las autoridades nacionales, departamentales y locales un plazo perentorio de un año para poner en marcha un plan conjunto para la recuperación, mantenimiento, manejo y conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados, al que consideró como sujeto de derechos a la vida, salud y ambiente.

Duque: Orden de arresto es "inconstitucional"

"Hoy hemos visto un acto, primero, que es inexplicable porque quiere pasar por encima del fuero constitucional, donde supuestamente se ordena el arresto del presidente de la República dizque por no cumplir esa sentencia", respondió el mandatario colombiano.



"Esa sentencia está más que cumplida y los reportes están, pero aparte de eso la decisión no solamente es inconstitucional, no está en firme, es un abierto prevaricato", añadió el jefe de Estado en la caribeña ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba.



El Parque Nacional Natural de los Nevados se ubica en la cordillera central en los andes colombianos. 1. Nevado del Ruíz (5321m.s.n.m). 2. Nevado El Cisne (4636 m.s.n.m). 3. Nevado Santa Isabel (4950 m.s.n.m). 4. Nevado del Tolima (5215 m.s.n.m). | Fuente: Facebook - Parque Nacional Natural Los Nevados

La Constitución colombiana dice que el fuero del presidente de la República es absoluto y cualquier acción debería ser remitida a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, sin importar si son asuntos administrativos o penales.



Duque explicó que acataban las decisiones judiciales porque con sus funcionarios han ido "trabajando para darle cumplimiento a la protección del Parque de Los Nevados".



Duque pidió, además, a la Procuraduría (Ministerio Público) actuar para que "quede absolutamente claro y se pueda saber cuál era el verdadero sentido de una decisión política, sin soporte jurídico".



Añadió que el Gobierno estará presto a "responder a todos los llamados pero siempre dentro del orden constitucional".

Cinco picos nevados

El parque está conformado por cinco picos nevados: el Ruiz, el Tolima, el Cisne, el Santa Isabel y el Quindío y abarca terrenos de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, en el centro del país.



En su momento, la Corte le ordenó a Duque, a Parques Naturales y a los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima elaborar un plan conjunto para "recuperar, mantener y conservar el Parque Nacional de los Nevados".



Además de albergar ecosistemas de páramos y bosques altoandinos, que se caracterizan por la presencia de tres volcanes nevados que lo visibilizan en toda la ecorregión del Eje Cafetero.



Igualmente, dispone de un potencial hídrico representado pues tiene más de 100 microcuencas abastecedoras de acueductos, y lagos, lagunas, represas y aguas subterráneas. (EFE)