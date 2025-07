Fiscalía de Colombia imputa homicidio agravado a joven que habría apuñalado a su hija de 2 años: esto se sabe del caso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Fiscalía General de Colombia informó ayer, lunes, a través de un comunicado, que Silvana Torres, una joven de 19 años que, el último sábado, habría asesinado a puñaladas a su hija de 2 años y 10 meses, afrontará la medida de aseguramiento en centro carcelario, tras ser solicitada a un juez penal de control de garantías.

El órgano de justicia indicó que la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Caldas acusa a la mujer por el delito de homicidio agravado. No obstante, según precisaron, la procesada no aceptó los cargos.

Por solicitud de la Fiscalía, una juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a una mujer señalada de atacar con arma cortopunzante a su hija de 2 años y 10 meses y causarle la muerte, el pasado 26 de julio en un apartamento… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 29, 2025

Infanticidio conmociona Colombia: esto se sabe del caso

El último 26 de julio, se conoció un caso de infanticidio que ha causado gran conmoción en la opinión pública. En un departamento del barrio de San Sebastián, unidades de la Policía Nacional colombiana acudieron al llamado de los vecinos del edificio, quienes reportaron haber escuchado gritos de la niña de poco más de dos años que vivía en el lugar junto a su madre de 19 años.

Al ingresar al apartamento, los efectivos encontraron una macabra escena: la menor presentaba varios cortes en distintas partes del cuerpo, al igual que su madre que, según la fiscalía, se las habría auto infringido. Ambas fueron trasladadas de emergencia a centros de salud.

Según información del Hospital Universitario de Caldas, citada por El Tiempo de Colombia, la niña ingresó en estado crítico.

"Inmediatamente, se dispuso la sala de shock para recibirla, ingresando al hospital sobre las 11:40 a. m. en paro cardiorrespiratorio. Rápidamente continuó el manejo integral e interprofesional por parte del equipo de Urgencias del Hospital con participación de emergenciólogo, cirujano general y cirujano vascular", indicó el nosocomio.

Pese a los intentos por reanimarla, a las 12:15 pm., la menor falleció por un "paro cardiorrespiratorio secundario a shock hipovolémico por las heridas que presentaba".

Mientras tanto, la presunta infanticida fue trasladada a la clínica de salud mental San Juan de Dios, remitida desde el centro asistencial de Ospedale de Manizales, aunque permanecía en calidad de detenida por flagrancia delictiva. Ahora, deberá ser internada en un establecimiento carcerlario mientras duran las investigaciones.

En el lugar de los hechos, la Policía encontró un arma cortopunzante, un celular y varias cartas escritas por la madre de la niña, que son materia de investigación.

Un hecho que reportaron los medios de comunicación colombianos es que la imputada, a través de Tik Tok, compartió mensajes desconcertantes los días previos a los hechos. En uno de ellos, señalaba: "No sé en qué m** me estoy convirtiendo, pero esta mentalidad me encanta".

Otro mensaje compartido contenía el texto: "Solo vas a tener un recién nacido por 28 días, un bebé durante dos años, 20 oportunidades para jugar al ratoncito Pérez, 15 Navidades para ser Santa Claus".

Según reportó el medio La Patria de Colombia, la mujer habría reconocido el crimen durante su estancia en la clínica de salud mental San Juan de Dios: “Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”, habría indicado.

Por su parte, la familia de ambas, a través de un comunicado difundido en redes sociales, habría pedido no compartir ni publicar fotos o videos de la víctima.