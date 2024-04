Gustavo Petro califica la inhabilitación de María Corina Machado como un "golpe antidemocrático"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó este lunes la inhabilitación electoral de la líder opositora venezolana María Corina Machado como un "golpe antidemocrático" y defendió que el objetivo de la democracia es "mantener los derechos políticos de toda la ciudadanía" independientemente de su ideología.



"El derecho a elegir no es solo individual. Es de la sociedad y hoy esta discusión (se evidencia) muy bien en los hechos de Venezuela a la señora María Corina (Machado) y otros previamente: se (les) inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas", manifestó Petro en un acto en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.



En la posesión de la consejera de Estado Gloria María Gómez Montoya, el mandatario hizo además un llamado para defender los derechos políticos y garantizarlos sin importar la ideología en América Latina y aseguró que "acabar con la Convención Americana de Derechos Humanos nos lleva a toda América Latina a la barbarie".



"Lo que hay en el trasfondo es la necesidad de preservar el derecho político a elegir, a ser elegido, a participar en igualdad de condiciones con el Estado, que no solamente es un derecho político individual, no es solamente al individuo Petro o a otro individuo cualquiera, sino que es un derecho de la sociedad fundamental", insistió el jefe de Estado colombiano.

"Mantener los derechos políticos de toda la ciudadanía"

Machado, inhabilitada para ejercer cargos de elección popular, cedió su candidatura presidencial en los comicios del próximo 28 de julio a la historiadora Corina Yoris, quien tampoco pudo ser inscrita por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).



Frente a esto, Petro indicó que "el punto democrático es mantener los derechos políticos de toda la ciudadanía, independientemente de que sus maneras de pensar o creer cambien siempre en el tiempo".



"Pasa lo mismo aquí (en Colombia) como una especie de doble moral; atacamos lo que hacen allá (en Venezuela) porque indudablemente es un golpe antidemocrático, pero ocultamos que aquí se hace lo mismo, que el derecho político fundamental en Colombia también está vulnerado y no solo para individuo, sino para la sociedad misma. Aunque en Venezuela, últimamente, taparon las circunstancias con un fallo judicial", afirmó Petro.



El mandatario colombiano llegó a ser suspendido e inhabilitado políticamente en 2013, cuando era alcalde de Bogotá, por una decisión de carácter administrativo de la Procuraduría General (Ministerio Público), pero en marzo de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó la adopción de medidas cautelares a su favor y fue restituido en el cargo.



El presidente también hizo referencia a otro líder opositor venezolano, Leopoldo López, exiliado en España, y comparó esa situación con la suya. "A Leopoldo López lo inhabilitaron en Venezuela. Exactamente lo mismo que me querían inhabilitar a mí aquí", enfatizó.



El pasado viernes Machado agradeció a Petro y a otros mandatarios latinoamericanos, como el brasileño Luis Inácio Lula da Silva, por su postura sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, buscará la reelección. (EFE)