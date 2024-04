"Yo sería incapaz de atentar contra Venezuela": youtuber Oscar Alejandro habló de su detención

Oscar Alejandro fue liberado luego de su arresto en Venezuela por presuntos actos terrorista. | Fuente: Instagram (oscaralejandro)

Oscar Alejandro, el popular youtuber venezolano de contenido turístico, rompió su silencio y contó detalles de su detención la madrugada del último domingo 31 de marzo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. El influencer señaló que estuvo con su mamá y su hermano menor cuando de repente no le dejaron abordar el avión para dirigirse al parque nacional donde se ubica el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo.

“Me muestran un papel donde tengo solicitud de aprehensión. Me dicen que estaba siendo solicitado por un tribunal por competencias de terrorismo y actos de odio. Me asusté muchísimo”, inició su relato Oscar Alejandro Pérez Martínez, conocido en redes sociales como Oscar Alejandro.

En ese momento, mencionó que dos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (6 CPC), de Venezuela, lo llevaron al octavo piso de una sede policial de un edificio donde le tomaron una foto de detenido y donde lo metieron a una celda esposado en sus dos manos.

“Me dio una crisis de nervios horrible. Me metieron a un cuarto que parece una celda con una reja. Me retiran todas mis cosas, incluyendo mi teléfono celular. Solo me quedo con mis medicinas para el colesterol para controlar una prediabetes que tengo diagnosticada”, sostuvo.

Asimismo, señaló que un oficial le dijo que no sabía el motivo por el que fue detenido, pero que le dijo que lo iban a presentar ante el tribunal que dio la orden de su detención. “Me dijo que mi familia estaba al tanto de donde estaba”, añadió.

Oscar Alejandro fue detenido por supuesto comentario terrorista

Por otro lado, Oscar Alejandro precisó que “nunca ha estado preso en su vida" y que tampoco ha tenido la experiencia de que le pongan esposas. “La sensación de estar inmóvil es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Si bien fui tratado con respeto, estar esposado es una sensación que no la puedo describir”, acotó.

Posteriormente, contó que el oficial le mostró un fragmento de un video que grabó en la zona de Chacaito donde se ve la torre Credicard. El registro audiovisual se hizo en agosto de 2023 titulado ‘Caminamos de noche en Caracas’ donde, de acuerdo con Oscar Alejandro, hace un comentario que “fue sacado de contexto”.

“Me dicen que hice un comentario terrorista que intentó alterar el orden público en Venezuela. Nada más dista de la realidad porque si ese no fue un comentario hecho con intención y alevosía y ganas de perturbar la paz en mi país. Además, si fuera cierto atentaría conmigo mismo porque tengo cuentas bancarias en mi país”, manifestó entre lágrimas.

“Yo sería incapaz de atentar contra mi patria, contra mi gente, contra mis conciudadanos y con la gente que tanto amo. Lamento muchísimo mi expresión porque se basaron en eso para emitirme la orden de aprehensión”, agregó.

Oscar Alejandro: “Estaré inactivo en redes sociales”

Por último, Oscar Alejandro explicó que el juez dictaminó, finalmente, que “no habían hechos contundentes para determinarlo como un terrorista y que la acusación carecía de fundamento legal”. “El juez dictaminó mi libertad, firmé un papel y salí del Palacio de Justicia de Caracas”, añadió.

De igual manera, recalcó que estará alejado de las redes sociales por un tiempo tras la experiencia de estar detenido.

“Como se pueden imaginar voy a estar inactivo en las redes sociales luego de recibir las peores 32 horas de mi vida. Agradezco a todas las personas que estuvieron preocupadas por mí. No estoy consciente hasta donde llegó la noticia, pero quiero agradecer a todos por su cariño, su respeto y su apoyo”, concluyó.

