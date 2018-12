León Freddy Muñoz (izquierda) llamó "zorrita" a Gloria Betty Zorro. | Fuente: Captura

El representante a la Cámara colombiano León Freddy Muñoz, de la Alianza Verde, llamó a la también parlamentaria Gloria Betty Zorro, de Cambio Radical, "zorrita" durante el debate de un proyecto de ley de reforma tributaria, un insulto que le provocó una lluvia de críticas.

Muñoz insultó a Zorro en el transcurso del debate en la Cámara sobre la Ley de Financiamiento, en el que legisladores contrarios al proyecto llevaron cajas de regalos como forma de protesta para "evidenciar" los "regalos" que, en su opinión, ese proyecto legislativo supone para las grandes empresas del país. Fue en ese contexto en el que Muñoz dijo a Zorro: "tranquila, zorrita", tras lo que la diputada empezó a llorar, según pudo verse en las cámaras.

Según imágenes de El Colombiano, Betty Zorro dijo que su colega no tenía por qué agredirla y le dijo que si quería usar un diminituvo, que lo haga con "Zorrito", porque "Zorrita es totalmente distinto". En su réplica, Muñoz dijo que los 'paisas' (de Antioquía) como él suelen hablar "en disminutivo". "Cuando me refería a usted en esa palabra disminutiva lo hice con todo el cariño y respeto (..) Si en algo la ofendí, le ruego que mi disculpe", agregó.

"Error involuntario"

"Me queda claro que fue un acto de violencia contra Betty Zorro", dijo la legisladora al medio Blu Radio. En esa misma emisora, Muñoz calificó el insulto a Zorro como un "error involuntario" y pidió perdón a la diputada: "No fue de manera despectiva en ningún momento. Me arrepiento, jamás he maltratado a un ser humano".

Zorro aceptó las disculpas del representante, pero aclaró que lo que no va a aceptar "es que haya una razón detrás para disculpar un acto de violencia contra las mujeres" y pidió a Muñoz que tenga coherencia con su discurso. Muñoz le contestó que va a "trabajar más duro para que estas cosas no vuelvan a ocurrir y no tomen carrera en el Congreso. Jamás va a ocurrir en la vida", concluyó.

EFE